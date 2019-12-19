Путін заявив, що українців вигадав "граф Потоцький"

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Президент Росії Володимир Путін під час щорічної підсумкової пресконференції неодноразово говорив про близькість росіян та українців і назвав своє бачення, хто є автором української ідентичності.

"Ось в нас ідуть суперечки з Україною. Є українська ідентичність, так, вона сформована. А хто був автором? Граф Потоцький - відомий дослідник, вчений та письменник", - почав розмірковувати Володимир Путін у відповідь на питання про національне питання всередині Росії.

За версією Путіна, граф Потоцький "вперше заговорив про українців як окремим етнос".

Щоправда, президент Росії не уточнив, який саме граф Потоцький зі старовинного польського шляхетського роду.

Можливо, він мав на увазі графа Станіслава Щенсного Потоцького, який жив у другій половині XVIII століття й мав великі маєтності на Поділлі. Відомо про його захоплення українським фольклором.

"Потім були окремі польські дослідники, які навіть викреслили українців з переліку слов'ян. Вони стверджували, що це нащадки кочових народів. Але це все повна нісенітниця", - продовжив Путін.

Він розповів журналістам, що росіяни мають знати істину і розуміти, що "на якомусь етапі відбулись елементи реальної ідентичності і ставитись до цього з повагою".

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Протягом всієї пресконференції Володимир Путін дуже часто, відповідаючи на не пов'язані з Україною питання, звертався до теми походження українців.

Також він вкотре намагався переконати, що росіяни, білоруси та українці є одним народом.

За його словами, в Росії раніше жили 3 мільйони українців, а потім з Донбасу приїхало ще 3 мільйони переселенців.

До війни на Донбасі на території Луганської та Донецької областей жили близько 6,6 мільйона людей.

За приблизними підрахунками української сторони, на непідконтрольних територіях опинились 3,8 млн людей, а на контрольованих 2,6 млн.

При цьому, за офіційними даними української влади, на контрольовану урядом територію України з того боку переїхали понад мільйон осіб.

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