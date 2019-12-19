Українцям стала більше подобатися політика Зеленського. Опитування

  • 19 грудня 2019
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Image caption За місяць Володимиру Зеленському стало довіряти більше українців

Рівень задоволеності роботою президента України Володимира Зеленського за останні два тижні зріс майже на 10% - з 53% до 62%. Рівень незадоволення зменшився з 33% до 25%. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке провели 13-17 грудня 2019 року.

Третина опитаних українців вважає, що за підсумками року у діях президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41% сказали, що у діях глави держави успіхів та поразок було порівну.

І лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі, йдеться у дослідженні громадських настроїв.

Також за місяць Володимиру Зеленському стало довіряти більше українців. За оновленою інформацією, президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.

Наприкінці листопада, за даними опитування цієї ж компанії, Зеленському довіряло 59% українців, не довіряло 30%.

Опитування проводилося серед 2 500 респондентів, похибка становить не більше 2%.

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Image caption Українці критично оцінюють діяльність Верховної ради

Позитивна оцінка

За даними опитування, 40% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 38% - у неправильному.

Більше оптимістів щодо ситуації в країні - серед мешканців Півдня, молодших опитаних та виборців партії "Слуга народу".

Водночас українці критично оцінюють діяльність Кабміну та Верховної ради. Близько чверті вважають, що у їхніх діях було більше невдач. Близько 40% сказали, що успіхів та невдач було порівну і лише близько 10% вважають, що було більше успіхів.

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Image caption 9% опитаних вважають, що непідконтрольні Києву території на Сході України повернути неможливо

Майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи вирішення проблеми на Донбасі: 38% підтримують ідею припинення вiйськових дiй i визнання територій тимчасово окупованими, а також замороження конфлікту, 22% - за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Лише 8% респондентів підтримують повне відділення цих територій.

За останній місяць кількість прихильників воєнного шляху розв'язання питання непідконтрольних Києву територій дещо зменшилася і становить 16%.

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