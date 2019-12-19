Українцям стала більше подобатися політика Зеленського. Опитування

Копирайт изображения Getty Images Image caption За місяць Володимиру Зеленському стало довіряти більше українців

Рівень задоволеності роботою президента України Володимира Зеленського за останні два тижні зріс майже на 10% - з 53% до 62%. Рівень незадоволення зменшився з 33% до 25%. Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке провели 13-17 грудня 2019 року.

Третина опитаних українців вважає, що за підсумками року у діях президента Зеленського було більше успіхів, аніж невдач. 41% сказали, що у діях глави держави успіхів та поразок було порівну.

І лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі, йдеться у дослідженні громадських настроїв.

Також за місяць Володимиру Зеленському стало довіряти більше українців. За оновленою інформацією, президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.

Наприкінці листопада, за даними опитування цієї ж компанії, Зеленському довіряло 59% українців, не довіряло 30%.

Опитування проводилося серед 2 500 респондентів, похибка становить не більше 2%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українці критично оцінюють діяльність Верховної ради

Позитивна оцінка

За даними опитування, 40% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 38% - у неправильному.

Більше оптимістів щодо ситуації в країні - серед мешканців Півдня, молодших опитаних та виборців партії "Слуга народу".

Водночас українці критично оцінюють діяльність Кабміну та Верховної ради. Близько чверті вважають, що у їхніх діях було більше невдач. Близько 40% сказали, що успіхів та невдач було порівну і лише близько 10% вважають, що було більше успіхів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 9% опитаних вважають, що непідконтрольні Києву території на Сході України повернути неможливо

Майже дві третини опитаних підтримують дипломатичні шляхи вирішення проблеми на Донбасі: 38% підтримують ідею припинення вiйськових дiй i визнання територій тимчасово окупованими, а також замороження конфлікту, 22% - за надання цим територіям статусу автономії у складі України. Лише 8% респондентів підтримують повне відділення цих територій.

За останній місяць кількість прихильників воєнного шляху розв'язання питання непідконтрольних Києву територій дещо зменшилася і становить 16%.

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