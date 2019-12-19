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Представник України в тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма заявив, що у п'ятницю, 20 грудня, відбудеться скайп-конференція з питань обміну.

Напередодні, у середу, відбулося засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. На ньому сторонам не вдалося погодити списки, а також конкретну дату обміну.

"Президент хоче результату"

Леонід Кучма повідомив, що у Мінську була дуже тривала зустріч, яка не дала відчутних результатів.

"Нам не вдалося досягти того, чого хотілося. Не буду вдаватись в подробиці і не хочу кидати на когось звинувачення - переговорний процес триває", - йдеться в коментарі пана Кучми, який опублікувала його прессекретар Дарка Оліфер у Facebook.

Після повернення з Мінська пан Кучма зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та обговорив результати.

"Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину".

"Вдасться чи не вдасться - невідомо. Але президент ставить це питання на перше місце, в нього колосальне бажання добитися результату. І вся наша група докладе всіх зусиль, щоб люди зустрічали Новий рік вдома", - заявив він.

Питання долі людей

Представник України в тристоронній контактній групі Олексій Резніков на брифінгу підтвердив, що процес перемовин складний і має багато деталей.

Однак, за його словами, нема підстав говорити, що процес зірвано.

"Попри останнє засідання цього року, ми домовилися, що цього року не завершаться перемовини, і ми повернемо наших хлопців в Україну", - сказав пан Резніков на брифінгу.

Ексуповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, яка відповідає за гуманітарні питання у ТКГ, заявила, що Україна продовжує перемовини, але відмовилася озвучувати будь-які деталі.

"Списки є. Ми працюємо з конкретними списками. Не буду називати навіть цифри, вони постійно змінюються. Ми працюємо над тим, щоби отримати дані про найбільшу кількість громадян України, які утримуються в полоні", - сказала вона.

Пані Лутковська додала, що у рамках обміну планують звільнити як цивільних, так і військових. "Це питання долі людей, тому не коментую умови", - сказала вона.

І поділилася інформацією з Мінська: "Ми вчора погодили багато деталей, але в останній момент всі деталі були зруйновані представниками Луганська", - сказала вона.

Розійшлися без результатів

У середу ТКГ у Мінську засідала біля 8 годин. Після переговорів міністр закордонних справ повідомив, що не вдалося узгодити оновлені списки обміну та оголосити нове перемир'я.

Ці домовленості були узгоджені на засіданні "нормандської четвірки" 9 грудня у Парижі. Очікувалось, що їх підтвердять на засіданні ТКГ.

Представник ОБСЄ Мартін Сайдік розповів, що для обміну сторонам конфлікту треба "зробити низку кроків".

"Є різні технічні моменти, які треба уточнити", - заявив він, додавши, що сторони провели "ґрунтовну роботу" та хочуть провести обмін.

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