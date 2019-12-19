Як королева парламент відкривала - фото

19 грудня у Лондоні відбулось урочисте відкриття британського парламенту. Сповнена давніми традиціями подія пройшла менш урочисто, ніж зазвичай. Перед цим парламент святково відкривали зовсім нещодавно - у жовтні 2019 року.

Копирайт изображения LEON NEAL

Королева їхала до парламенту на машині, а не в кареті. Корону несли перед нею. Також її величність обрала для цієї події не церемоніальну сукню.

12 грудня у країні пройшли позачергові парламентські вибори, де Консервативна партія на чолі з прем'єром Борисом Джонсоном перемогла.

Сидячи на троні в палаті лордів, королева зачитала свою промову, яку традиційно написав уряд.

Копирайт изображения VICTORIA JONES

Що сказала королева?

Промова королеви окреслює головні політичні напрямки роботи на наступний рік і сповіщає країну та світ про заплановану законотворчу діяльність.

Серед понад 30 заявлених нових законопроєктів сім були присвячені виходу Британії з ЄС.

Копирайт изображения WPA Pool

Звертаючись до парламенту, королева заявила, що пріоритетом її уряду є проведення "брекзиту" до 31 січня.

Серед іншого королева оголосила про плани уряду збільшити фінансування шкіл та медичних закладів, заходи з підвищення безпеки в інтернеті, продовження роботи над реформуванням закону про психічне здоров'я, збільшення термінів покарання для жорстоких злочинців.

Копирайт изображения WPA Pool

Як проходила церемонія?

Відкривати парламент - це право і обов'язок королеви Великої Британії.

Єлизавета ІІ відкривала всі сесії парламенту після свого сходження на престол. Вона пропустила церемонію тільки двічі, коли була вагітна.

Копирайт изображения MATT DUNHAM

У відкритті бере участь церемоніальна палацова варта, так звані Yeomen of the Guard. Вони обшукують Вестмінстерський палац, а особливо льох.

Копирайт изображения WPA Pool

У 1605 році англійські католики організували "Порохову змову", намагаючись підірвати парламент, а разом з ним і короля-протестанта Якова I. Вибух не вдався, але про всяк випадок льох обшукують перед церемонією і зараз.

Копирайт изображения WPA Pool

Лорди, одягнені в церемоніальні сукні, збираються у палаті лордів. До них приєднуються судді та дипломати. Члени палати громад збираються у себе, жодних спеціальних костюмів їм не потрібно.

Копирайт изображения WPA Pool

Королева увійшла до палати лордів, корону несли перед нею. Вона сіла на троні і звернулась до лордів з традиційною фразою: "Мої лорди, ви можете сісти".

Копирайт изображения AARON CHOWN

Після цього лорд-камергер подає знак герольдмейстеру "Чорному жезлу", вказуючи на те, що можна покликати членів палати громад.

"Чорний жезл", роль якого останні два роки виконує леді Сара Кларк, наблизилась до дверей палати громад. Перед її носом, за традицією, зачинились двері. Це демонструє незалежність парламенту від монарха.

Копирайт изображения WPA Pool

"Чорний жезл" постукала у двері тричі, після чого її пустили всередину. Вона звернулась до спікера і проголосила вивірену століттями фразу: "Пан (чи пані) спікер! Королева наказує високоповажній палаті (на цьому місці герольдмейстер робить паузу і вклоняється на обидві сторони палати громад - і уряду, і опозиції) негайно постати перед нею в палаті лордів!".

Копирайт изображения Leon Neal

Спікер та члени нижньої палати слухняно і без зволікань йдуть до лордів.

За традицією, процесію очолюють прем'єр-міністр та лідер опозиції, навіть якщо вони один одного терпіти не можуть. Борис Джонсон і Джеремі Корбін йшли поруч.

Копирайт изображения WPA Pool

І, знову ж таки за традицією, під час ходи вони мають жартувати і сміятися. Після цього всі слухають промову королеви.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!