Вегани справді ризикують здоров'ям через брак вітаміну B12 - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Веганська дієта знижує ризик серцевих хвороб, але несе з собою інші ризики

Британські вчені попереджають, що ризики для здоров'я від веганської дієти - це не міф, такі люди мають бути впевнені, що отримують достатньо вітаміну B12.

Такі висновки були озвучені перед стартом кампанії Veganuary, яку щороку запускають у Британії для популяризації веганства.

Загалом ця дієта багата на корисну рослинну клітковину та має мінімум холестерину. Водночас у ній також може бракувати поживних речовин, наприклад, вітаміну B12.

Водночас у веганській спільноті наполягають, що все це цілком можна забезпечити спеціальними добавками.

Дорослій людині потрібно 1,5 мікрограм B12 щодня.

Цей вітамін є у м'ясі, рибі, яйцях та молочних продуктах, однак не у фруктах, овочах чи зерновій їжі. Тому тим, хто дотримується веганської дієти, радять вживати збагачену вітамінами їжу, таку як пластівці, або ж прямо приймати біодобавки з B12.

Брак цього вітаміну в організмі може призводити до пошкодження нервів, однак перші симптоми цього (наприклад, поколювання в руках та ногах) з'являються лише через три-чотири роки дієти. Тобто, коли шкоду організму вже завдано.

Не міф

Тім Ки, професор епідеміології з Оксфордського університету, який сам багато років є веганом, попереджає: "У вас не буде дефіциту B12 за місяць веганства… Але якщо люди згодом стануть веганами і навіть не потурбуються почитати, що їм треба їсти при цьому, то я б непокоївся про те, чи знають вони про B12".

Вчені наголошують, що поширена у соцмережах думка, ніби вегани насправді не потребують додатково B12, не має наукової основи.

Том Сандерс, заслужений професор харчування та дієтології Королівського коледжу Лондона, відзначає: "З усіх мікроречовин найбільше треба переживати про вітамін B12. І мене непокоїть, що багато хто думає, ніби "дефіцит B12" - це міф".

Він нагадав про випадок молодої матері з дефіцитом B12, у дитини якої розвинулася нейропатія, серйозна хвороба нервів.

"Всього цього легко уникнути. Але мене непокоїть те, що багато людей, які стають веганами, не знають, що потрібно комбінувати джерела рослинних протеїнів. І вони не знають, що потрібно стежити за адекватним рівнем вітаміну B12", - додає вчений.

Про вітаміни треба думати всім

Копирайт изображения Getty Creative Stock / iStock Image caption Веган ви чи ні, а про свою дієту треба все одно замислюватися

Даних про те, як веганська дієта насправді впливає на здоров'я, не так вже й багато: одне дослідження проводилося у Великій Британії, ще одне - у США, охопили вони загалом 10 тис. людей.

На їх основі можна зробити висновок, що вегани мають меншу схильність до надмірної ваги, цукрового діабету другого типу та серцевих захворювань.

Водночас у них слабші кістки, а також більший ризик геморагічних інсультів.

А дієтолог та веган Хізер Рассел каже: "Веган ви чи ні, але розраховувати, скільки поживних речовин у вашій дієті, дуже важливо для кожного".

За її словами, веганський досвід - це шанс, щоб дізнатися більше про роль поживних речовин у харчуванні, як і збагачених вітамінами продуктів та біодобавок.

Про те, скільки вітаміну B12 потребують вегани, можна дізнатися на веб-сайті веганської спільноти.

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