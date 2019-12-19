Хлопчик на іграшковій машині "виїхав" на трасу, щоб врятувати батька

Копирайт изображения John Aron/Media Lincs Image caption Стефан Сноуден хотів врятувати батька і вирушив на іграшковій вантажівці по завантаженій трасі

Трирічний хлопчик виїхав на трасу на іграшковому авто, щоб врятувати батька, у якого стався напад. Так він хотів хотів здійняти тривогу і попросити про допомогу.

"Татові погано"

Стефан Сноуден з села Твенті, що в англійському графстві Лінкольншир, "проїхав" на своїй іграшковій вантажівці майже пів кілометра по завантаженій трасі, щоб повідомити комусь, що його батьку Марку стало зле вдома.

Матір, 25-річна Карла Нів, пояснює, що у його 28-річного батька стався напад і він знепритомнів.

Після цього хлопчик вийшов з їхнього будинку, сів на іграшковий автомобіль та "поїхав" за допомогою.

Машини, які проїжджали повз, сигналили йому, а за якийсь час дитину помітили дві жінки.

Вони змогли зупинити трафік і забрати хлопчика з проїжджої частини.

Стефан розповів їм, що його "татові погано".

Одна з жінок забрала хлопчика до себе додому і намагалася розважати, поки не приїхала поліція.

Щасливий фінал

Копирайт изображения Google Image caption Хлопця змогли вчасно забрати з дороги дві жінки

Зараз, як кажуть у поліції, з батьком Стефана "все добре".

А родина Сноуденів "дуже вдячна двом неймовірним жінкам", які допомогли їхньому сину.

У поліції також відзначають, що без їхньої швидкої реакції на дорозі дитина могла отримати серйозні травми чи навіть гірше.

З самим хлопцем зараз також все добре.

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