Хлопчик на іграшковій машині "виїхав" на трасу, щоб врятувати батька
Трирічний хлопчик виїхав на трасу на іграшковому авто, щоб врятувати батька, у якого стався напад. Так він хотів хотів здійняти тривогу і попросити про допомогу.
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"Татові погано"
Стефан Сноуден з села Твенті, що в англійському графстві Лінкольншир, "проїхав" на своїй іграшковій вантажівці майже пів кілометра по завантаженій трасі, щоб повідомити комусь, що його батьку Марку стало зле вдома.
Матір, 25-річна Карла Нів, пояснює, що у його 28-річного батька стався напад і він знепритомнів.
Після цього хлопчик вийшов з їхнього будинку, сів на іграшковий автомобіль та "поїхав" за допомогою.
Машини, які проїжджали повз, сигналили йому, а за якийсь час дитину помітили дві жінки.
Вони змогли зупинити трафік і забрати хлопчика з проїжджої частини.
Стефан розповів їм, що його "татові погано".
Одна з жінок забрала хлопчика до себе додому і намагалася розважати, поки не приїхала поліція.
Щасливий фінал
Зараз, як кажуть у поліції, з батьком Стефана "все добре".
А родина Сноуденів "дуже вдячна двом неймовірним жінкам", які допомогли їхньому сину.
У поліції також відзначають, що без їхньої швидкої реакції на дорозі дитина могла отримати серйозні травми чи навіть гірше.
З самим хлопцем зараз також все добре.
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