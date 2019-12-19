Чи домовиться Україна та Росія про транзит газу - випуск новин
- 19 грудня 2019
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У випуску новин від 19 грудня:
- Чи буде нова газова війна: як Україна та Росія домовляються про новий транзитний контракт.
- Звідки у бойовиків на Донбасі танки: що розповів Путін на чотирьох годинній прес-конференції.
- Імпічмент Трампа: чим він відрізняється від імпічменту Клінтона.
- Порятунок чи прокляття: чому Венеція не може добудувати захисний мур від високої води.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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