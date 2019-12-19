Чи домовиться Україна та Росія про транзит газу - випуск новин

  • 19 грудня 2019

У випуску новин від 19 грудня:

  • Чи буде нова газова війна: як Україна та Росія домовляються про новий транзитний контракт.
  • Звідки у бойовиків на Донбасі танки: що розповів Путін на чотирьох годинній прес-конференції.
  • Імпічмент Трампа: чим він відрізняється від імпічменту Клінтона.
  • Порятунок чи прокляття: чому Венеція не може добудувати захисний мур від високої води.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.

Також на цю тему