Чи домовиться Україна та Росія про транзит газу - випуск новин

У випуску новин від 19 грудня:

Чи буде нова газова війна: як Україна та Росія домовляються про новий транзитний контракт.

Звідки у бойовиків на Донбасі танки: що розповів Путін на чотирьох годинній прес-конференції.

Імпічмент Трампа: чим він відрізняється від імпічменту Клінтона.

Порятунок чи прокляття: чому Венеція не може добудувати захисний мур від високої води.

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