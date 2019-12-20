Реєстр педофілів: як він працюватиме?

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Пізно увечері 19 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує єдиний реєстр педофілів.

В Україні погіршується криміногенна ситуація та зростає кількість злочинів проти дітей на сексуальному підґрунті, заявили автори закону в пояснювальній записці.

"За висновками лікарів-психіатрів, педофілія - це психічний розлад… Як правило, такі злочини завдають жертвам глибоких моральних та психічних травм, наносять серйозну шкоду їхньому фізичному та психічному здоров'ю", - йдеться в документі.

Тому депутати запропонували створити єдиний реєстр злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини.

Що буде в реєстрі педофілів?

Реєстр буде вести Міністерство юстиції України.

Це електронна база даних, де будуть збирати й зберігати інформацію про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей.

До реєстру будуть вносити повне ім'я засудженого, дату його народження, місце проживання та скоєні ним злочини.

Це відбуватиметься лише після обвинувального вироку суду, який набрав сили.

Виключати з реєстру будуть у разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

Доступ до цих даних матимуть керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та працівники Державного бюро розслідувань.

Право на отримання інформації про те, чи є людина у реєстрі, буде також у керівників дитсадків і шкіл, лікарень, керівників дитячих таборів, санаторіїв, спортивних шкіл, різноманітних гуртків, тощо.

Крім того, кожна людина може отримати інформацію про себе.

У першому читанні депутати також пропонували ввести "хімічну кастрацію", але до другого читання цю норму прибрали.

Крім того, за зґвалтування неповнолітніх незалежно від згоди ввели покарання 10-15 років в'язниці.

Повторне зґвалтування дитини карається 15 роками в'язниці або довічним ув'язненням.

Справи не доходять до суду

За введення реєстру педофілів виступали правоохоронці. За даними поліції, у 2017 році в Україні розслідували близько 400 кримінальних проваджень, у яких діти потерпали від сексуального насильства. Однак і поліція, і правозахисники переконані, що ця цифра умовна і може становити щонайменше 10% від реальних злочинів стосовно дітей.

До суду доходить ще менше справ. За даними уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, у 2017 році у судах їх було 320.

За даними поліції, у близько 70% випадків сексуальну наругу скоювали або рідні, або особи, яких діти добре знали: родичі, знайомі батьків, тренери, репетитори, або такі ж неповнолітні - знайомі або друзі жертви.

Єдиний відкритий реєстр педофілів працює у багатьох країнах світу.

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