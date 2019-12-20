Чоловіка засудили до 15 років в'язниці за спалення ЛГБТ-прапора

Копирайт изображения POLICE HANDOUT Image caption Адольфо Мартінез під час інтерв'ю журналістам у в'язниці визнав, що вчинив злочин

У США до 15 років в'язниці засудили чоловіка, який викрав прапор ЛГБТ з церкви та спалив його біля стрипклубу.

Інцидент стався ще 11 червня в місті Еймс, штат Айова, США.

30-річний Адольфо Мартінез розповів ЗМІ, що забрав прапор з церкви через своє вороже ставлення до гомосексуалів.

Його визнали винним у злочині на ґрунті ненависті, необережному використанні вогню та в повторному правопорушенні.

Поліція розповідає, що все почалося зі стрипклубу, де чоловік погрожував людям, туди викликали правоохоронців.

Поки поліція їхала, порушника викинули з клубу. Але після цього він пішов до міської церкви, де зірвав прапор.

Згодом Адольфо Мартінез повернувся назад до стрипклубу і спалив там цей прапор. Також він погрожував спалити бар.

Чоловіка арештували наступного дня.

"Для мене честь зробити це, було благословення від Господа", - сказав він, пояснивши свій вчинок "протистоянням гомосексуальності".

"Я спалив їхню гордість, все просто", - розповів чоловік під час інтерв'ю журналістам у в'язниці. Цю розмову навіть використали в суді, як доказ проти нього.

Копирайт изображения GOOGLE MAPS Image caption Церква в місті Еймс

Пасторка церкви Еллен Геббі, яка сама є представницею ЛГБТ-спільноти, погодилась з тим, що мотивом чоловіка була ненависть. За її словами, місто Еймс не таке прогресивне, як багато хто вважає.

Прокурор округу Джессіка Рейнольдс заявила, що Мартінес став першою людиною в історії округу, яку засудили за злочин на ґрунті ненависті.

"Сувора дійсність - це люди, які нападають через расу, стать, сексуальну орієнтацію, - сказала прокурор виданню Ames Tribune, - І коли це трапляється, так важливо, щоб ми, як суспільство, протидіяли цьому, щоб дії таких людей мали наслідки".

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