Копирайт изображения facebook.com/alena.parfonova

Співзасновниці громадського об'єднання "Батьки SOS" Альоні Парфьоновій спалили машину.

Фото обвуглених залишків авто пані Парфьонова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

ВВС News Україна звернулась за коментарем до поліції Києва.

Жінка є громадською активісткою, співзасновницею організації "Батьки SOS". Вона боролась з поборами та булінгом в школах, побиттям дітей.

Спільнота "Батьки SOS" стала однією з рушійних сил на шляху встановлення прозорого фінансування шкіл. У тому числі завдяки діяльності цих активістів, Верховна Рада ухвалила закон проти булінгу минулого року.

Спільнота у Facebook "Батьки SOS" нараховує вже понад 15 тис. учасників, публікації на цій сторінці багато разів ставали приводом для скандалів, розслідувань і звільнень у школах та дитсадках.

Копирайт изображения facebook.com/alena.parfonova

Альона Парфьонова активно коментувала різним ЗМІ, в тому числі ВВС News Україна, ситуацію в школах.

"Наразі версій, чому це сталося, у мене немає. Напевно, комусь перейшла дорогу за всі ці п'ять років боротьби з поборами. Я це розумію, але щоб сказати щось конкретно, не можу. Мені роками надходили погрози. Говорили: Ти ж не безсмертна, подумай про родину, у тебе ж є дитина", - розповіла пані Парфьонова у коментарі ВВС News Україна.

За її словами, зараз на місці події працюють слідчі. Машину зазвичай активістка ставить на платній стоянці, але кілька днів тому залишила на вулиці.

Копирайт изображения Фото Української школи політичних студій

Українська школа політичних студій, де навчалася активістка, закликала правоохоронців розслідувати цей інцидент.

"Ми знаємо її величезну роботу у сфері освіти та боротьбу за зміну підходів до розуміння, що таке школа... Ми засуджуємо напади на громадських діячів та активістів і вимагаємо розслідування цього та десятків інших нападів та вбивств по всій Україні. Громадянська відповідальність дорого коштує. Але наша байдужість та мовчання коштує нам всім ще дорожче", - заявили в організації.

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