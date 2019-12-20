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Увечері 19 грудня, коли президент Росії Володимир Путін слухав в Кремлівському палаці концерт до Дня працівника органів безпеки, в центрі Москви стався напад на будівлю ФСБ.

У перестрілці загинув один співробітник російської спецслужби, ще п'ятеро людей, зокрема один цивільний, були поранені.

Спочатку повідомили, що нападників було троє, але потім їхнє число скоротилося до одного.

Чоловіка, який був озброєний модернізованим автоматом Калашникова, вбили.

Офіційної інформації про нього все ще немає, але російські медіа та Telegram-канали, що спеціалізуються на кримінальній тематиці, вже назвали його ім'я. За їхньою інформацією, це 39-річний житель підмосковного Подольська Євген Манюров,

Він був юристом за освітою, намагався займатися бізнесом і захоплювався стрільбою.

Окрім того, за даними медіа, він працював у приватних охоронних фірмах.

Невдалий бізнесмен і фанат стрільби

Копирайт изображения Телеграм-канала Baza Image caption За даними телеграм-каналу Baza, це фото Євгена Манюрова. Йдучи з дому перед нападом, він сказав матері, що їде на змагання зі стрільби

За даними "МБХ медіа", Манюров закінчив Російську академію правосуддя й у цьому році проходив курс "Соціологічний аналіз рекламної комунікації" у московській Вищій школі економіки.

Як випливає зі СПАРК (російська база даних про підприємства), у грудні 2014 року Манюров зареєструвався як приватний підприємець, який надає послуги консультації та представляє інтереси в судах.

Але у квітні 2015 року Манюров цю справу закрив.

Також стало відомо, що чоловік брав участь у змаганнях Московського міського стрілецько-спортивного клубу, а в кінці листопада посів третє місце у стрільбі з пістолета-карабіна.

Водночас один з його тренерів розповів "Комсомольській правді", що займався Манюров у стрілецькому клубі лише три місяці й "стріляв погано".

За словами тренера, з іншими людьми спілкувався Манюров нормально, "лише на заняття ходив у такому довгому чорному плащі з капюшоном". Йому пропонували знімати верхній одяг під час стрільби, але чоловік відповідав, що йому так зручно.

За інформацією тієї ж "Комсомольської правди", вдома у нападника слідчі знайшли сім одиниць зброї. "Все зареєстровано офіційно за місцем проживання, всього сім стволів: газова [зброя], травматична, гладкоствольна, нарізна", - розповів член слідчої групи.

А мати Манюрова повідомила телеграм-каналу Baza, що син займався стрільбою "років три-чотири" і "дуже любив цю справу".

"Спілкувався з якимись арабами"

Матір також розповіла, що кілька місяців тому Манюров звільнився з роботи, але продовжував щоранку кудись ходити.

Вона уточнила, що останніми роками він працював одразу в кількох охоронних фірмах.

Особливо близьких друзів, за словами жінки, у Манюрова не було, і в гості до нього ніхто не приходив. Одружений він також не був, ні з ким у відносинах не перебував.

Зі слів матері, у Манюрова не було шкідливих звичок, він не курив і не пив, але останнім часом у нього було "якесь збудження".

"Комсомольській правді" жінка заявила, що віднедавна син розмовляв з кимось телефоном англійською мовою: "Останнім часом не працював, спілкувався з якимись арабами телефоном, я нічого не розуміла про що".

Версія про теракт

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Після стрілянини біля будівлі ФСБ порушили кримінальну справу за статтею "посягання на життя співробітника правоохоронного органу".

Але про мотиви стрілка слідство поки що нічого не повідомляло.

Водночас, за даними газети "Комерсант", основна версія слідчих полягає в тому, що на Луб'янці стався теракт, пов'язаний з пресконференцією президента та Днем працівника органів безпеки, який відзначається 20 грудня.

За даними видання, у слідства навіть вже є свідчення очевидців, що Євген Манюров вигукував гасла "Ісламської держави".

Хронологія нападу

Напад стався у четвер близько 17:10 за київським часом.

За даними російського видання "Коммерсант", нападник намагався проникнути в приймальню ФСБ, але зрозумівши, що зі зброєю не пройде систему контролю, пішов до центральної будівлі спецслужби на Луб'янці.

Як передає канал "Дождь", по дорозі він кілька разів вистрілив в людину, яка виявилася співробітником спецкомендатури ФСБ. Чоловік отримав важкі поранення.

Далі Манюров почав стріляти по силовиках і випадкових перехожих, ховався за припаркованими машинами та колонами.

У підсумку його вбив снайпер.

На об'єктах ФСБ у різних містах Росії ввели план "Фортеця", який зобов'язує співробітників повернутися на роботу, отримати зброю і чекати наказу. Згодом його скасували. У Москві також вводився план "Сирена".

Медіа також повідомляють, що в рюкзаку Манюрова була вибухівка.

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