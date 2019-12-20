Різка під подушку на Святого Миколая. Скандал у дитячому садку

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В одному з дитсадків Маріуполя спалахнув скандал: у батьківській спільності розгорнулась дискусія довкола того, що деякі діти садка на День святого Миколая після тихого часу знайшли у себе під подушкою різку.

За народним звичаєм, у цей день дітям, "які були чемними", святий Миколай приносить подарунок. А неслухняним - різку.

Вихователька, схоже, підійшла до цієї традиції буквально.

"Дуже засмутився"

Як розповіла в коментарі ВВС News Україна Тетяна Анічкіна, її син, який ходить у старшу групу садка, після тихого часу знайшов під подушкою різку.

"Бабуся, яка забирала сина додому, запитала виховательку, навіщо вона таке зробила. Їй відповіли, що з виховною метою, бо в групі є неслухняні діти", - каже вона.

За її словами, різку поклали ще двом дітям. Після цього вони були засмучені.

"Мій син дуже засмутився, дівчинка з групи плакала. Навіщо таке робити і травмувати дітей?", - обурюється жінка і скаржиться, що дітям зіпсували свято.

Тетяна Анічкіна написала пост у батьківську спільноту "Батьки SOS" у Facebook і попросила поради.

У коментарях їй радили жалітися завідувачці, а також у міський відділ освіти.

"Не хотіла нікого образити"

Виконувачка обов'язків завідувача дитсадка Валентина Калініченко в коментарі BBC News Україна розповіла, що такий випадок справді був, однак вихователька, про яку йде мова, не прагнула образити дітей.

"Вихователька мені пояснила, що провела перед тим бесіду в ігровій формі з дітками про те, що чемним дітям Миколай приносить подарунки, а нечемним - різки", - розповіла пані Калініченко.

Крім того, наголошує вона, подарунки отримали всі діти, і ті, кому поклали різку, - теж.

Пані Калініченко визнала, що такий метод не є дуже педагогічним, і запевнила, що проведе бесіду із колективом.

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