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Президент Зеленський підтримав рішення уряду про закриття гральних залів і пов'язав його із провалом у Верховній Раді проєкту про легалізацію такого бізнесу.

У поліції повідомили, що активно займаються викриттям нелегальних гральних закладів і відзвітували про ліквідацію понад 150 таких місць.

"Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет?", - ідеться на офіційній сторінці у Facebook українського президента.

"Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те.", - заявив Зеленський.

Початок наступу

У п'ятницю уряд ухвалив постанову, якою заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей.

"Заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей", - повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

Про виконання постанови одразу ж заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Копирайт изображения https://www.npu.gov.ua/ Image caption В ніч із 19 на 20 грудня оперативники провели масштабні "відпрацювання" нелегальних ігорних закладів, повідомили в поліції

Того ж дня поліція повідомила, що вже припинила діяльність понад півтори сотні нелегальних гральних закладів.

"У великих містах працювали казино та покерні клуби, а в невеликих містах та селищах - в основному - зали із гральними автоматами старого зразка. Більшість викритих закладів функціонували як інтерактивні клуби", - відзвітували у поліції.

У пресслужбі МВС додали, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який наразі ще не ухвалений.

Провал легалізації

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутатка від "Батьківщини" Ольга Бєлькова емоційно виступила проти ухвалення законопроєкту про легалізацію грального бізнесу

Напередодні, 19 грудня, Верховна Рада не змогла ухвалити проєкт закону, який легалізував би і регулював одразу всі азартні сфери: лотереї, казино, гральні автомати, покер, букмекерську діяльність.

Серед тих, хто не підтримує ухвалення такого закону, зокрема, депутатка від "Батьківщини" Ольга Бєлькова.

Під час обговорення проєкту вона порівняла легалізацію азартних ігор із видачею ліцензій на вбивство. І розповіла з трибуни драматичну історію про залежність свого сина від азартних ігор.

"Таких, як мій син, сьогодні в Європі 1%-6%, є пряма кореляція між легалізацією і сплеском залежних... Якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії", - заявила вона.

Законопроєкт відправили доопрацювання в комітет і підготовку до повторного першого читання.

Він передбачав, що всі, хто хоче зробити азартні ігри своїм бізнесом, повинні отримати ліцензії.

Їхня вартість залежатиме від виду азартної гри, кількості обладнання і того, де розташований гральний заклад. При цьому кількість ліцензій обмежена.

"Сірий" гральний бізнес

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нині "лотерейні" заклади досить часто розташовуються у житлових будинках. Часто поруч з ними - ломбарди і пункти обміну валют

Гральний бізнес в Україні був заборонений впродовж десятиліття - від 2009 року, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон.

Втім, під заборону не потрапили лотереї - тодішні депутати не вважали їх азартною грою.

Саме у цю шпаринку, як вважають, і "проліз" нелегальний бізнес.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінював, що нині у "чорному" і "сірому" гральному бізнесі обертається від 2,5 до 3 млрд доларів.

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