Копирайт изображения PA Image caption В останній раз герцог Единбурзький з'являвся на публіці у травні на весіллі однієї з родичок у Віндзорському замку

У п'ятницю чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа поклали до лікарні.

Букінгемський палац запевняє, що це просто "запобіжний захід". 98-річний принц пройде обстеження через проблеми зі здоров'ям, діагностовані раніше.

У заяві палацу йдеться, що принц Філіп вирушив у лондонську лікарню короля Едварда VII за порадою свого особистого лікаря.

Він приїхав до лікарні з королівського маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк. Королева Єлизавета в п'ятницю, навпаки, приїхала до Сандрінгема з Лондона. У четвер вона презентувала в новообраному парламенті програму уряду Бориса Джонсона.

Герцог Единбурзький, принц Філіп відійшов від публічного життя в серпні 2017 року.

До цього він протягом кількох десятиліть допомагав королеві і виконував власні окремі обов'язки члена королівської сім'ї, які переважно полягають у підтримці благодійних фондів та різних організацій, а також участі в церемоніях.

Після серпня 2017 принц Філіп з'являвся на публіці тільки разом з королевою й іншими членами королівської сім'ї на таких заходах як, наприклад, святкові богослужіння у церкві.

Очікується, що чоловік королеви проведе в лікарні кілька днів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!