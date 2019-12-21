Топ-20 найкращих різдвяних фільмів за версією Independent

Копирайт изображения MGM Studios/Getty Image caption Стрічка "Зустрінь мене в Сент-Луїсі" подарувала світу одну з найгарніших різдвяних пісень в історії - Have Yourself a Merry Little Christmas

Видання Independent опублікувало рейтинг найкращих різдвяних фільмів. До топ-20 увійшли як романтичні комедії, так і горори.

Перша десятка виглядає так:

10. "Зустрінь мене в Сент-Луїсі" (1944 р., режисер Вінсент Міннеллі). Завдяки цій стрічці світ побачила одна з найгарніших різдвяних пісень в історії - Have Yourself a Merry Little Christmas.

9. "Сам удома: Загублений в Нью-Йорку" (1992 р., режисер Крістофер Коламбус). Всі розуміють, що фільму не варто було знімати стільки продовжень, але перший сиквел вийшов вдалим.

І хоча сюжет практично той самий, що і в першій частині, і головного героя Кевіна просто переміщують у Нью-Йорк, на фільм складно нарікати. Ще і можна побачити коротку акторську гру Дональда Трампа.

8. "Керол" (2015 р., режисер - Тодд Гейнз). У цій красиво знятій адаптації роману Патриції Хайсміт 1952-го року працівниця універмагу закохується у загадкову жінку, старшу за неї, перед Різдвом. Ця стрічка - саме те, чого бракувало класиці різдвяного кіно.

Копирайт изображения Sunset Boulevard/Getty Image caption "Гремліни" - серед найкращих різдвяних стрічок за версією Independent

7. "Реальна любов" (2003 р., режисер - Річард Кертіс). У цій романтичній комедії стільки всього, за що ми її любимо, що навіть статті про її слабкі місця не здатні зіпсувати загальне враження.

6. "Гремліни" (1984 р., режисер - Джо Данте). Для того, щоб не дати гремлінам влаштувати безлад, варто дотримуватися лише трьох правил: берегти від світла, не мочити і ні за що не годувати після півночі.

Але у цьому різдвяному хоррорі всі ці правила порушуються. Це і стало запорукою веселого перегляду.

5. "Різдвяна казка Маппетів" (1992 р., режисер - Брайян Хенсон). Навряд чи хтось міг би подумати, що одна з найкращих інтерпретацій "Різдвяної історії" Чарльза Діккенса буде про ляльок. Але вдало підібраним акторам вдалося віддтоврити магію.

4. "Сніговик" (1982 р., режисер - Діана Джексон). І хоча ця красива анімація, від якої перехоплює подих, не надто відома за межами Великої Британії, кожна її хвилина варта уваги.

Сюжет розгортається довкола маленького хлопчика та сніговика, який оживає, і завершується дивовижними видами засніженої Англії.

3. "Ельф" (2003 р., режисер - Джон Берг). Ця історія, в якій один з помічників Санти раптово усвідомлює, що він людина і вирушає до Нью-Йорка на пошуки батька могла б стати нудною, якби не віддане ставлення виконавця головної ролі Вілла Феррела до своєї роботи. Ця стрічка напрочуд нецинічна та світла.

Копирайт изображения LMPC Image caption Очолив рейтинг фільм "Це дивовижне життя" - стрічка 1946 року

2. "Сам удома" (1990 р., реж - Крістофер Коламбус). Цей фільм різко змінює сюжет після того, як втілюється в життя мрія кожної дитини: залишитися на самоті без родини. Будинок Кевіна намагаються пограбувати двійко злочинців. Посібник з найбільш винахідливих і на диво жорстоких методів самооборони.

1. "Це дивовижне життя" (1946 р., реж - Френк Капра). Варто зізнатися, що зі 130 хвилин цього фільму, 120 зовсім не можна назвати "дивовижним життям". Насправді, це дуже емоційно виснажлива історія банківського клерка, який ледь зводить кінці з кінцями і хоче вчинити самогубство, але його рятує янгол і показує, яким би поганим був цей світ без нього. Та водночас, це дуже тепла, смішна стрічка, яка витримала випробування часом і стала класикою.

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