Топ-20 найкращих різдвяних фільмів за версією Independent
Видання Independent опублікувало рейтинг найкращих різдвяних фільмів. До топ-20 увійшли як романтичні комедії, так і горори.
Перша десятка виглядає так:
10. "Зустрінь мене в Сент-Луїсі" (1944 р., режисер Вінсент Міннеллі). Завдяки цій стрічці світ побачила одна з найгарніших різдвяних пісень в історії - Have Yourself a Merry Little Christmas.
9. "Сам удома: Загублений в Нью-Йорку" (1992 р., режисер Крістофер Коламбус). Всі розуміють, що фільму не варто було знімати стільки продовжень, але перший сиквел вийшов вдалим.
І хоча сюжет практично той самий, що і в першій частині, і головного героя Кевіна просто переміщують у Нью-Йорк, на фільм складно нарікати. Ще і можна побачити коротку акторську гру Дональда Трампа.
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8. "Керол" (2015 р., режисер - Тодд Гейнз). У цій красиво знятій адаптації роману Патриції Хайсміт 1952-го року працівниця універмагу закохується у загадкову жінку, старшу за неї, перед Різдвом. Ця стрічка - саме те, чого бракувало класиці різдвяного кіно.
7. "Реальна любов" (2003 р., режисер - Річард Кертіс). У цій романтичній комедії стільки всього, за що ми її любимо, що навіть статті про її слабкі місця не здатні зіпсувати загальне враження.
6. "Гремліни" (1984 р., режисер - Джо Данте). Для того, щоб не дати гремлінам влаштувати безлад, варто дотримуватися лише трьох правил: берегти від світла, не мочити і ні за що не годувати після півночі.
Але у цьому різдвяному хоррорі всі ці правила порушуються. Це і стало запорукою веселого перегляду.
5. "Різдвяна казка Маппетів" (1992 р., режисер - Брайян Хенсон). Навряд чи хтось міг би подумати, що одна з найкращих інтерпретацій "Різдвяної історії" Чарльза Діккенса буде про ляльок. Але вдало підібраним акторам вдалося віддтоврити магію.
4. "Сніговик" (1982 р., режисер - Діана Джексон). І хоча ця красива анімація, від якої перехоплює подих, не надто відома за межами Великої Британії, кожна її хвилина варта уваги.
Сюжет розгортається довкола маленького хлопчика та сніговика, який оживає, і завершується дивовижними видами засніженої Англії.
3. "Ельф" (2003 р., режисер - Джон Берг). Ця історія, в якій один з помічників Санти раптово усвідомлює, що він людина і вирушає до Нью-Йорка на пошуки батька могла б стати нудною, якби не віддане ставлення виконавця головної ролі Вілла Феррела до своєї роботи. Ця стрічка напрочуд нецинічна та світла.
2. "Сам удома" (1990 р., реж - Крістофер Коламбус). Цей фільм різко змінює сюжет після того, як втілюється в життя мрія кожної дитини: залишитися на самоті без родини. Будинок Кевіна намагаються пограбувати двійко злочинців. Посібник з найбільш винахідливих і на диво жорстоких методів самооборони.
1. "Це дивовижне життя" (1946 р., реж - Френк Капра). Варто зізнатися, що зі 130 хвилин цього фільму, 120 зовсім не можна назвати "дивовижним життям". Насправді, це дуже емоційно виснажлива історія банківського клерка, який ледь зводить кінці з кінцями і хоче вчинити самогубство, але його рятує янгол і показує, яким би поганим був цей світ без нього. Та водночас, це дуже тепла, смішна стрічка, яка витримала випробування часом і стала класикою.
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