Остаточна домовленість: Україна й РФ близькі до угоди про транзит газу

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Київ і Москва підписали протокол угоди щодо транзиту російського газу в ЄС і про врегулювання взаємних вимог. Про це заявив "Газпром" після переговорів у Мінську, в яких брав участь керівник компанії Олексій Міллер.

Текст був узгоджений напередодні на тристоронні консультації в Берліні.

Згодом Офіс президента України підтвердив, що сторони досягли "остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту".

Подробиці цих домовленостей в Офісі пообіцяли розповісти у суботу, 21 грудня.

Чинний десятирічний контракт про постачання російського газу через Україну закінчується 1 січня 2020 року.

У попередніх переговорах двох сторін брав участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який виступає в ролі посередника в газовому протистоянні між Росією і Україною.

Складний шлях до угоди

На попередніх зустрічах Шефчович мусив констатувати, що сторони займають діаметрально протилежні позиції і жодних зрушень у переговорах немає.

"Ми досягли угоди в принципі", - сказав єврокомісар у четвер увечері, назвавши це позитивним новинами для Європи, Росії та України.

Росію на переговорах в Берліні представляли голова "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Росії Олександр Новак. Новак сказав, що сторони підготували детальний проєкт протоколу до майбутньої угоди по газу. Однак ці деталі ще потрібно узгоджувати на найвищому рівні.

Україну представляли виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і міністр енергетики Олексій Оржель.

"Добре попрацювали", - сказав Оржель і припустив, що "позитивні результати для всіх сторін" будуть досягнуті "найближчим часом".

"Напрацьовано основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні", - напередодні написав у Facebook Вітренко.

На політичному рівні газовий конфлікт між Москвою та Києвом 9 грудня обговорювали президенти Володимир Путін і Володимир Зеленський на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Тоді вдалося домовитися тільки про те, щоб "продовжувати домовлятися", говорив журналістам Вітренко в кулуарах Єлисейського палацу.

Десятирічний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 1 січня 2020 року. Головною умовою його продовження або укладення нового договору Москва називала відмову від вимоги виплатити приблизно 3 млрд доларів компенсації (з урахуванням пені), присудженої Києву Стокгольмським арбітражем.

Київ вважає цю вимогу неприйнятною, при цьому називав можливим варіант, коли компенсація буде отримана не грошима, а газом.

Що в підсумку зафіксовано в проекті протоколу, погодженого в Берліні, невідомо.

Частиною пакетної угоди щодо газу з Україною може стати виплата "Газпромом" близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, повідомили в п'ятницю вдень російські агентства "ТАСС", "Інтерфакс" і "РИА Новости", пославшись на джерело в російській делегації.

Європейська комісія раніше пропонувала "Газпрому" укласти транзитний контракт на 10 років з щорічним обсягом від 60 млрд куб. м. Зеленський говорив, що і Україна розраховує на десятирічний контракт. Москва ж зацікавлена ​​у мінімальному терміні, оскільки вже наступного року розраховує запустити трубопровід "Північний потік-2".

ЄС і Україна побоюються, що після запуску "Північного потоку-2" Росія припинить прокачувати газ по українському газопроводу.

"Газпром" робив заяви про такі наміри, але пізніше пом'якшив свою позицію. А Путін напередодні несподівано заявив на щорічній пресконференції, що український транзит потрібен, і Росія зацікавлена ​​виконувати зобов'язання щодо майбутнього транзитного договору.

"Хочу звернути вашу увагу на те, що ми не збираємося укладати на якийсь термін контракт з тим, щоб потім припинити транзит. Ні. Ми в цьому самі зацікавлені. Ми хочемо, це зручний маршрут", - сказав Путін.

Рішення Стокгольмського арбітражу про виплату компенсації Україні російський президент назвав політичним, але відзначив при цьому, що оскільки це рішення є, то Росія буде виходити з нього і шукати прийнятне для всіх сторін рішення.

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