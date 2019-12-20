Догралися: в Україні заборонили гральний бізнес під виглядом лотерей. Випуск новин.
- 20 грудня 2019
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У випуску новин від 20 грудня:
- Заборона грального бізнесу в Україні.
- Масштабні протести у Індії: чому люди вийшли на вулиці?
- Пожежі у Австралії: у штаті Новий Південний Вельс оголосили надзвичайний стан.
- Собача радість: у Британії допомaгають тваринам, які ніколи не виходили на вулицю.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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