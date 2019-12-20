Догралися: в Україні заборонили гральний бізнес під виглядом лотерей. Випуск новин.

  • 20 грудня 2019

У випуску новин від 20 грудня:

  • Заборона грального бізнесу в Україні.
  • Масштабні протести у Індії: чому люди вийшли на вулиці?
  • Пожежі у Австралії: у штаті Новий Південний Вельс оголосили надзвичайний стан.
  • Собача радість: у Британії допомaгають тваринам, які ніколи не виходили на вулицю.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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