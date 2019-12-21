Будівництво "Північного потоку-2" призупинили після санкцій США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія Allseas прокладає труби для нового газогону до Європи в обхід України

Швейцарська компанія Allseas, яка прокладає трубопровід "Північний потік-2", оголосила, що призупинила роботи внаслідок можливих нових санкцій з боку США.

"В очікуванні прийняття Закону про бюджетні асигнування на національну оборону США компанія Allseas призупинила роботу з прокладання газогону

"Північний потік-2 ". Allseas діятиме відповідно до закону і чекає від влади США роз'яснення нормативного, технічного й екологічного характеру", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Про рішення влади США внести в оборонний бюджет країни санкції проти газопроводу "Північний потік-2" стало офіційно відомо в середині грудня.

Конгрес США затвердив бюджет, а заява Allseas з'явилася невдовзі до того, як документ підписав і президент США Дональд Трамп.

Щойно стало відомо про підписання закону, міністерство фінансів США оголосило, що санкції проти газопроводів вступили в силу - і зажадало негайно припинити укладання труб.

У новому законопроекті прописані тільки санкції щодо компаній, залучених до будівництва та роботи російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Але і вони вводяться в м'якшій формі, ніж це раніше пропонували американські конгресмени.

Росія і Китай в документі названі "стратегічними суперниками" США, "які намагаються підірвати світовий порядок і отримати вплив", а Північна Корея віднесена до розряду "інших загроз".

Одним із приводів до введення санкцій автори законопроекту називали втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, на яких переміг Дональд Трамп.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на нові санкції в своєму Facebook. "Держава з держборгом у 22 трильйона доларів забороняє кредитоспроможним країнам розвивати реальний сектор своєї економіки!", - написала вона.

Опитані ВВС російські експерти вважають, що в нинішньому вигляді американські санкції навряд чи серйозно вплинуть на "Газпром" і трубопроводи, які вже практично побудовані.

"Північний потік-2" готовий приблизно на 87%, розповів Російській службі Бі-бі-сі старший аналітик "БКС Прем'єр" Сергій Суверов. За його словами, малоймовірно, що санкції США перешкодять будівництву трубопроводу.

"Ці санкції можуть відстрочити терміни його введення приблизно на кілька місяців, так як західні підрядники в останній момент можуть вийти з проєкту і доведеться шукати нових", - говорить аналітик. На повністю готовий "Турецький потік" санкції навряд чи вплинуть, впевнений Суверов.

З цим згоден і директор з економічного напрямку Інституту енергетики і фінансів ВШЕ Марсель Саліхов: санкції можуть лише сповільнити завершення будівництва і введення в експлуатацію газопроводів, але не зупинити їх запуск.