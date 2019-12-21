Росія до Нового року заплатить Україні $2,9 млрд - Оржель

Копирайт изображения AFP Image caption Олексій Оржель (на фото - праворуч) розповів, про що домовиилися з Росією на тристоронніх переговорах

Новий договір про газовий транзит між Нафтогазом і Газпромом буде підписано до Нового року, і - в разі виконання всіх домовленостей - російська компанія заплатить Україні відсуджені в Стокгольмі 2,9 млрд доларів.

Про це на брифінгу в Києві за підсумками тристоронніх газових переговорів заявили міністр енергетики Олексій Оржель і виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

За їхніми словами, Україна і Росія домовилися про гарантовані обсяги транзиту російського газу на найближчі п'ять років із можливістю продовження дії угоди на 10 років.

Копирайт изображения AFP Image caption Про принципи домовилися - транзит буде за європейськими правилами

Обидва урядовці наголошували га тому, що українська делегація не поступилася національними інтересами в газовій сфері і не відмовилася від перемоги в міжнародному арбітражі.

Транзит буде

Транзит буде, заявив міністр енергетики і додав, що це буде можливо за умови виконання досягнутих на переговорах пакетних домовленостей.

"Важливо, що величина, яка зафіксована по Стокгольмському арбітражу, буде виплачена грошима, якщо ми всі реалізуємо відповідні позиції, пакетні, ще до Нового року. Україна, безпосередньо компанія НАК "Нафтогаз України", отримає майже 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольму", - сказав він.

За його словами, учасники переговорів погодили гарантовані обсяги газового транзиту через ГТС України на п'ять років: 65 млдр кубометрів наступного року, і по 40 млрд упродовж наступних чотирьох років.

Копирайт изображения Reuters Image caption Труднощі перекладу: тристоронні переговори 19 грудня в Берліні тривали багато годин

Олексій Оржель каже, що російська делегація визнала слушність українських вимог про те, що тарифи за транзит газу мають зростати, виходячи з обсягів і керуючись європейськими методологія ми визначення тарифів, кінцеві тарифи, за його словами, визначить регулятор.

Вовки ситі?

Пакетне рішення, за його словами, означає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів.

Обидва урядовці наголошували на досягненнях переговорів і уникали питань про те, чим довелося поступитися українській стороні в обмін на нову домовленість із Газпромом.

Ми зробили практично неможливі речі: анбандлінг, домовилися про обсяги транзиту і забезпечили стабільність українського і європейських ринків Олексій Оржель,, Міністр енергетики

Зі свого боку, виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко додав, що учасники газових переговорів напружено працюватимуть, щоб нову газову угоду підписати до 29 грудня.

"Ми зробили практично неможливі речі: анбандлінг, домовилися про обсяги транзиту і забезпечили стабільність українського і європейських ринків", - сказав Олексій Оржель.

Обидва урядовці наголошували, що домовитися з росіянами про нову газову угоду Україні допомогла підтримка європейських партнерів і США, які запровадили нові санкції проти будівництва другої гілки газогону "Північний потік" в обхід України.