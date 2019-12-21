Син російських шпигунів радий, що лишився громадянином Канади

Копирайт изображения Reuters Image caption Олександр Вавілов: я чуюся канадцем

Син російських шпигунів висловив полегшення після того, як суд вирішив залишити йому канадське громадянство.

Олександра Вавілова позбавили громадянства Канади по тому, як у 2010 році канадські спецслужби арештували його батьків, які виявилися співробітниками російської служби зовнішньої розвідки.

Він народився в Канаді і до арешту його батьків вважав, що вони теж були канадцями.

Це його перша публічна заява після того, як Верховний суд Канади визнав, що його громадянство дійсне.

"Я такий, як є, - хоч би що ви дізналися про своє походження, не думаю, що це визначає вас як особистість", - сказав пан Вавілов ЗМІ в Торонто.

Він зазначив, що перемога в суді - це визнання того, що він не лише відчувається канадцем, але і є ним в очах закону.

Хто він?

Пан Вавілов, до арешту батьків відомий як Александр Фолі, народився в Торонто 3 червня 1994 року у Трейсі Лі Ен Фолі та Дональда Говарда Гітфілда - або так він думав.

Їхні справжні імена були Олена Вавілова та Андрій Безруков, і вони переїхали до Канади, використовуючи підробні документи, щоб створити "глибоке прикриття", яке дозволило б їм подорожувати світом і шпигувати за дорученням російських спецслужб.

У Канаді вони здавалися нормальною, щасливою молодою сім'єю. Старший брат пана Вавілова Тимофій народився лише чотири роки до того, також у Торонто. А його батьки запустили власну службу доставки памперсів.

Копирайт изображения FBI Image caption Російська шпигунка Олена Вавілова використовувала ім'я Трейсі Ен Фолі; Андрій Безруков назвався Дональдом Гітфілдом

Коли йому було два роки, родина переїхала до Франції, а згодом до США, оселившись поблизу Бостона.

Саме там їх у 2010 році їх затримало ФБР, коли Вавілову було 16 років.

Батьки визнали свою вину, і їх депортували до Росії в обмін на чотирьох росіян, яких Москва ув'язнила за надання розвідки на Захід.

Історія сім'ї лягла в основу сюжету телесеріалу "Американці" про двох російських шпигунів, які живуть і створюють сім'ю в США.

Пан Вавілов сказав, що дивився серіал - як і його батьки, які зараз живуть у Росії.

Копирайт изображения Google Image caption Рекламний плакат серіалу про шпигунів

"З одного боку, щось упізнаєш зі свого життя, з іншого - це чистий Голлівуд", - сказав він.

Йому вдалося налагодити стосунки з батьками відтоді, як їхній секрет розкрили, а його життя перевернулося.

Його батьків мотивував патріотизм, зазначив він.

"Хоча я пережив усе це, я розумію, чому вони зробили те, що робили".

Правові баталії

Невдовзі після затримання його батьків у США, канадська влада не поновила паспорт Вавілова, а в 2014 році імміграційна служба відібрала в нього громадянство Канади.

Уряд заявив, що оскільки його батьки працювали на уряд іншої держави, то народження на канадській землі недостатньо для надання йому громадянства.

Так почалася довга судова тяганина Вавілова за відновлення канадського громадянства.

Як правило, народження в Канаді надає дитині автоматичне громадянство. Але для дітей дипломатів із цього правила є виняток. Уряд заявив, що стосовно нього має застосовуватися виняток - юристи Вавілова не погодилася.

У четвер Верховний Суд Канади ухвалив рішення, що оскільки його батьки не мали дипломатичного статусу, його громадянство дійсне.

Що далі?

Після втрати громадянства Канади Вавілов навчався в університеті у Європі та працював на Близькому Сході та в Азії.

Але він каже, що має труднощі з пошуками роботи через його життєву історію.

"Я не думаю, що люди особисто мені не довіряють, - сказав він. - Але я думаю, що люди не хочуть бути зв'язуватися".

На запитання про свої думки щодо Росії та її керівництво, Вавілов, який зараз також має російське громадянство, відмовився від коментарів.

Він заявив ЗМІ, що хоче майбутнього в Канаді, але наступні кроки залежать від його перспектив - він повернеться назад, якщо отримає гарну роботу.

Рішення суду означає, що його старший брат Тимофій також збереже своє громадянство в Канаді, хоча Вавілов не знав про плани свого брата.

Брати Вавілови завжди стверджували, що геть нічого не знали про шпигунську діяльність своїх батьків.

Різні ЗМІ цитують неназваних американських чиновників, які кажуть, ніби батьки зізналися старшому синові Тимофію про природу своєї роботи і намагалися залучити її до шпигунської діяльності.

Однак молодший Вавілов відхилив ці повідомлення, заявивши, що вони не відповідають дійсності.