Пожежа в коледжі Одеси: урядова комісія назвала причину

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Пожежа в одеському коледжі, в якій загинули 16 людей, сталась через займання побутового електричного обладнання, такі висновки урядової комісії.

Займання сталось на третьому поверсі будівлі і звідти вогонь поширився далі.

"Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений. Керівництво та персонал коледжу не забезпечили протипожежний захист приміщення. Більше того - свідомо порушували норми пожежної безпеки, зокрема, щодо утримання евакуаційних шляхів та експлуатації електрообладнання", - такі висновки урядової комісії.

Також комісія вказує на прогалини у законодавстві, через які міністерство освіти не мало повноважень профінансувати протипожежні заходи, а ДСНС не перевіряла навчальний заклад.

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Через пожежу звільнили керівника обласного управління ДСНС Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Новим керівником призначили Вадима Шуляка.

Директорці коледжу Любові Кочерзі висунули підозру у службовій недбалості. 11 грудня її відправили під домашній арешт.

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Що сталось?

Пожежа у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталась вранці 4 грудня.

Загинули 16 людей і понад 30 постраждали, зокрема семеро пожежників.

Поліція відкрила розслідування за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

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Побудований 1914 року будинок перебуває у власності держави та міста. Частину приміщення займали приватні компанії та державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ, кілька підрозділів Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, регіональна профспілка Національної академії наук, держпідприємство "Одесбджолопром".

В останні роки в Одесі сталась низка гучних пожеж. Два роки тому у таборі "Вікторія" загинули діти, цього року сталась пожежа у психлікарні та у готелі "Токіо Стар".

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