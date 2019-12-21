Борис Джонсон роздавав індичку британським військовим в Естонії
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав військову базу Тапа під Таллінном.
Борис Джонсон зустрівся із британськими військовими, які перебувають в Естонії у межах місії НАТО.
850 солдатів королівського гусарського полку у Тапі - найбільше угруповання британських військових, розміщене в Європі.
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Борис Джонсон зичив військовим щасливого Різдва і роздавав традиційний різдвяний обід із індичкою та йоркширським пудингом.
Прем'єр сказав, що в той час як всі у Британії святкуватимуть Різдво зі своїми рідними, військові будуть "далеко від дому, там, де доволі холодно".
"Те, що ви робите, надзвичайно важливо, завдяки цьому всі у нашій країні можуть проводити Різдво у мирі та безпеці", - сказав Борис Джонсон військовим у Тапі.
"Те, що ви робите, демонструє, що НАТО працює, і що це альянс, якому ми абсолютно віддані", - додав він.
Пан Джонсон також подякував естонському прем'єру Юрі Ратасу за підтримку та гостинність, які Естонія виявляє для британських збройних сил, повідомили на Даунінг-стріт.
Політики обговорили безпекову та оборонну співпрацю.
Британський батальйон прибув на базу в Естонії у 2017 році. Разом із військовими з інших країн НАТО він виконує місію стримування потенційних агресивних дій Росії.
Рішення про розміщення цієї групи ухвалили після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі.