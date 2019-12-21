Борис Джонсон роздавав індичку британським військовим в Естонії

Копирайт изображения AFP Image caption Борис Джонсон роздавав традиційний різдвяний обід на військовій базі у Тапі

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав військову базу Тапа під Таллінном.

Борис Джонсон зустрівся із британськими військовими, які перебувають в Естонії у межах місії НАТО.

850 солдатів королівського гусарського полку у Тапі - найбільше угруповання британських військових, розміщене в Європі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон запитував військових про їхню службу в Естонії

Борис Джонсон зичив військовим щасливого Різдва і роздавав традиційний різдвяний обід із індичкою та йоркширським пудингом.

Прем'єр сказав, що в той час як всі у Британії святкуватимуть Різдво зі своїми рідними, військові будуть "далеко від дому, там, де доволі холодно".

"Те, що ви робите, надзвичайно важливо, завдяки цьому всі у нашій країні можуть проводити Різдво у мирі та безпеці", - сказав Борис Джонсон військовим у Тапі.

"Те, що ви робите, демонструє, що НАТО працює, і що це альянс, якому ми абсолютно віддані", - додав він.

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Пан Джонсон також подякував естонському прем'єру Юрі Ратасу за підтримку та гостинність, які Естонія виявляє для британських збройних сил, повідомили на Даунінг-стріт.

Політики обговорили безпекову та оборонну співпрацю.

Копирайт изображения AFP Image caption Британський прем'єр Борис Джонсон та естонський прем'єр Юрі Ратас

Британський батальйон прибув на базу в Естонії у 2017 році. Разом із військовими з інших країн НАТО він виконує місію стримування потенційних агресивних дій Росії.

Рішення про розміщення цієї групи ухвалили після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі.