Найкращі пісні та альбоми 2019 року

Копирайт изображения Getty Images

Від Біллі Айліш і Лани Дель Рей до Аріани Гранде та FKA Twigs - BBC представляє список найкращих пісень та альбомів року, що минає.

Цей перелік складений на основі 30 підсумкових списків 2019 року, які оприлюднили відомі видання - зокрема, NME, Rolling Stone, BBC 6 Music і французький журнал Les Inrockuptibles.

Кожній пісні або альбому, які зустрічалися в рейтингах найчастіше, ми присвоювали бали: більше згадок у переліках найкращих композицій та платівок - більше балів.

Лідерами списку найкращих пісень стали "Bad Guy" Білі Айліш, "Old Town Road" репера Lil Nas X і "Cellophane" британської співачки FKA Twigs.

10 найкращих пісень року

Billie Eilish - Bad Guy

Lil Nas X - Old Town Road

FKA Twigs - Cellophane

Rosalía and J Balvin - Con Altura

Lizzo - Juice

Sharon Van Etten - Seventeen

Lana Del Rey - The Greatest

Charli XCX - Gone (ft Christine & The Queens)

Vampire Weekend - Harmony Hall

Clairo - Bags

Послухати плейлист з 10 найкращих пісень року можна на Spotify, Apple MusicабоYouTube

10 найкращих альбомів року

Lana Del Rey - Norman Rockwell

Billie Eilish - When We All Fall Asleep…

Tyler, The Creator - Igor

Nick Cave & The Bad Seeds - Ghosteen

FKA Twigs - Magdalene

Weyes Blood - Titanic Rising

Angel Olsen - All Mirrors

Ariana Grande - Thank U, Next

Lizzo - Cuz I Love You

Brittany Howard Bags

При складанні списку BBC використала підсумкові переліки, укладені Associated Press, BBC 6 Music, Billboard, Complex, Consequence of Sound, Cracked, Dazed and Confused, Entertainment Weekly, The Guardian, Hot Press, Les Inrockuptibles, Loud & Quiet, Mojo, NME, NPR, Paste, People, Pitchfork, Pop Matters, Q Magazine, Rolling Stone, Stereogum, The Sydney Morning Herald, The Times, Time Magazine, Triple J, Uncut, Uproxxx, US Weekly і Vice.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!