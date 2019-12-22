Найкращі пісні та альбоми 2019 року
Від Біллі Айліш і Лани Дель Рей до Аріани Гранде та FKA Twigs - BBC представляє список найкращих пісень та альбомів року, що минає.
Цей перелік складений на основі 30 підсумкових списків 2019 року, які оприлюднили відомі видання - зокрема, NME, Rolling Stone, BBC 6 Music і французький журнал Les Inrockuptibles.
Кожній пісні або альбому, які зустрічалися в рейтингах найчастіше, ми присвоювали бали: більше згадок у переліках найкращих композицій та платівок - більше балів.
Лідерами списку найкращих пісень стали "Bad Guy" Білі Айліш, "Old Town Road" репера Lil Nas X і "Cellophane" британської співачки FKA Twigs.
10 найкращих пісень року
- Billie Eilish - Bad Guy
- Lil Nas X - Old Town Road
- FKA Twigs - Cellophane
- Rosalía and J Balvin - Con Altura
- Lizzo - Juice
- Sharon Van Etten - Seventeen
- Lana Del Rey - The Greatest
- Charli XCX - Gone (ft Christine & The Queens)
- Vampire Weekend - Harmony Hall
- Clairo - Bags
Послухати плейлист з 10 найкращих пісень року можна на Spotify, Apple MusicабоYouTube
10 найкращих альбомів року
- Lana Del Rey - Norman Rockwell
- Billie Eilish - When We All Fall Asleep…
- Tyler, The Creator - Igor
- Nick Cave & The Bad Seeds - Ghosteen
- FKA Twigs - Magdalene
- Weyes Blood - Titanic Rising
- Angel Olsen - All Mirrors
- Ariana Grande - Thank U, Next
- Lizzo - Cuz I Love You
- Brittany Howard Bags
При складанні списку BBC використала підсумкові переліки, укладені Associated Press, BBC 6 Music, Billboard, Complex, Consequence of Sound, Cracked, Dazed and Confused, Entertainment Weekly, The Guardian, Hot Press, Les Inrockuptibles, Loud & Quiet, Mojo, NME, NPR, Paste, People, Pitchfork, Pop Matters, Q Magazine, Rolling Stone, Stereogum, The Sydney Morning Herald, The Times, Time Magazine, Triple J, Uncut, Uproxxx, US Weekly і Vice.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!