У США жінка переїхала 14-річну дівчину, бо та була "мексиканкою"

Копирайт изображения Polk County Jail

У США жінку, яка на автівці переїхала дівчину, звинувачують у спробі вбивства. За словами затриманої, вона зробила це, бо та "була мексиканкою".

Інцидент стався 9 грудня в містечку Клайв, що в штаті Айова. Затриману звуть Ніколь Марі Пул Франклін.

Правоохоронці кажуть, що жертві наїзду 14 років. Вон отримала численні травми.

"Слідчі дійшли висновку, що наїзд був умисним, це не випадковість", - йдеться в заяві правоохоронців.

За словами керівника поліції міста Клайв Майкла Венеми, він був шокований зізнанням затриманої.

"Франклін заявила слідчим, що наїхала на дівчину, бо та, за її словами, "мексиканка". Під час розмови вона також неодноразово припускалася зневажливих висловлювань щодо латиноамериканців".

"Хочу сказати, що в нашій спільності не місце подібним проявам ненависті та жорстокості", - додав начальник поліції.

42-річну Франклін звинувачують у спробі вбивства, але правоохоронці планують висунути їй звинувачення у вчиненні злочині на ґрунті ненависті.

Жінці встановили заставу в сумі 1 мільйона доларів.

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