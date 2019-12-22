Дівчинка купила різдвяні листівки. В них було таємне послання з китайської тюрми

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Британська мережа супермаркетів Tesco припинила співпрацю з заводом у Китаї, на якому виробляються різдвяні листівки. Є підозри, що фабрика використовує рабську працю ув'язнених.

У неділю газета Sunday Times оприлюднила статтю, де розповіла про шестирічну дівчинку з Лондона, яка виявила в пакунку з листівками таємне послання від в'язнів китайської тюрми.

"Ми в'язні-іноземці в китайській в'язниці Цинпу в Шанхаї. Нас змушують працювати проти нашої волі. Допоможіть нам і повідомте про це правозахисні організації".

Представник компанії Tesco заявив, що в разі, якщо ця інформація підтвердиться, то китайське підприємство Zheijiang Yunguang Printing виключать зі списку виробників, з якими співпрацює торговельна мережа.

"Ми були вражені цими повідомленнями, одразу ж призупинили виробництво на фабриці, де друкуються ці листівки, і розпочали власне розслідування".

В компанії кажуть, що завод, про який йде мова, проходив аудиторську перевірку в листопаді, і тоді жодних ознак експлуатування ув'язнених не виявили.

У знайденій листівці також є прохання зв'язатися з Пітером Хамфрі - журналістом, який сам відсидів у тюрмі Цинпу. Він потрапив туди за сфабрикованими звинуваченнями, які, за його словами, ніколи не розглядалися судом.

Після того, як батьки дівчинки зв'язалися з журналістом через LinkedIn, він вийшов на контакт з двома іншими колишніми в'язнями Цинпу і ті підтвердили, що там практикується примусова праця на різноманітних підприємствах.

Хамфрі, який згодом написав статтю в Sunday Times, розповів, що цензура листів, які надсилають в'язні тюрми Цинпу, посилилася і йому стало непросто зв'язуватися з ними.

Це не перший випадок, коли разом з товарами, що продаються на Заході, туди потрапляють послання від китайських в'язнів, які їх виробляють.

У 2012 році американка Джулі Кіт знайшла у коробці з прикрасами до Гелловіну послання з описом катувань і переслідувань.

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