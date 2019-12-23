Пожежа в психінтернаті на Луганщині: четверо загиблих

Копирайт изображения ДСНС

У ніч на понеділок сталася пожежа в обласному психоневрологічному інтернаті, загинуло четверо людей, повідомили в Національній поліції.

За повідомленням, близько 21 години вечора сталося загорання в одній з палат першого корпусу.

Внаслідок пожежі загинуло четверо підопічних інтернату, троє отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні Старобільська.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники евакуювали 109 підопічних інтернату.

Пожежу ліквідували через дві години.

Поліція кваліфікувала пожежу як порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість.

Копирайт изображения Національна поліція Image caption З місця пожежі евакуювали понад 100 людей

11 червня пожежа виникла в психіатричній лікарні в Одесі. Тоді загинуло семеро людей.

Правозахисниця, яка відвідувала лікарню каже, що людей там тримали замкненими у палатах, а в дверях навіть не було ручок. Медчиновники заперечували цю інформацію.

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