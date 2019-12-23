Пожежа в психінтернаті на Луганщині: четверо загиблих
У ніч на понеділок сталася пожежа в обласному психоневрологічному інтернаті, загинуло четверо людей, повідомили в Національній поліції.
За повідомленням, близько 21 години вечора сталося загорання в одній з палат першого корпусу.
Внаслідок пожежі загинуло четверо підопічних інтернату, троє отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні Старобільська.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники евакуювали 109 підопічних інтернату.
Пожежу ліквідували через дві години.
Поліція кваліфікувала пожежу як порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість.
11 червня пожежа виникла в психіатричній лікарні в Одесі. Тоді загинуло семеро людей.
Правозахисниця, яка відвідувала лікарню каже, що людей там тримали замкненими у палатах, а в дверях навіть не було ручок. Медчиновники заперечували цю інформацію.
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