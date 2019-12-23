Не зовсім вдалий політ до МКС. Чому капсула Boeing не змогла

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Капсула Starliner компанії Boeing повернулася на Землю після невдалої спроби стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

Вона приземлилася на полігоні Вайт-Сендс в штаті Нью-Мексико, використовуючи парашути і повітряні подушки.

Капсулу успішно запустили за дві доби до цього з космодрому у Флориді за допомогою ракети "Атлас-V". Однак потім бортовий комп'ютер став видавати помилкові сигнали при включенні двигунів маневрування, і капсула не змогла перейти на стикувальну орбіту, витративши занадто багато ракетного палива.

Очільник НАСА Джим Брайденстайн заявив, що помилка в програмуванні викликала подачу "аномальних" тайм-кодів, які порушили всю послідовність програми зближення. Через це капсула витратила багато ракетного палива для підтримки своєї орієнтації, необхідної для стикування з МКС.

Диспетчери на Землі розпізнали проблему, але не змогли достатньо швидко втрутитися, тому що в цей час капсула перебувала поза зоною прийому супутників зв'язку.

Копирайт изображения NASA Image caption Капсула Boeing вдало повернулася на Землю у неділю

Водночас керівник НАСА підкреслив, що в ході цього випробувально-демонстраційного польоту капсула підтвердила свій робочий стан.

За його словами, якби на її борту перебував екіпаж, його члени могли б вчасно втрутитися і виправити помилку комп'ютера.

Астронавт Майк Фінке, який пройшов процедуру відбору і увійшов до складу першого екіпажу нового космічного корабля, погоджується: "Якби ми були на борту, то змогли б надати центру управління потрібні дані для ухвалення рішення".

З 2011 року, після припинення польотів багаторазових кораблів човникового типу, американські астронавти змушені користуватися російськими кораблями "Союз".

Копирайт изображения Reuters Image caption Запуск космічного корабля відбувся вдосвіта і пройшов успішно

За цей час США інтенсивно працювали над створенням нового покоління космічних кораблів. Зараз до перших польотів готуються пілотовані кораблі Dragon компанії SpaceX і корабель Starliner компанії Boeing.

Однак їх експлуатація проводитиметься за іншою ніж раніше, фінансовою моделлю.

НАСА відмовилася від колишньої системи, коли агенція володіла космічною технікою і здійснювала запуски. Відтепер вона буде просто купувати місце в капсулах для доставки вантажів і людей. Власники кораблів зможуть продавати місця іншим зацікавленим сторонам, у тому числі і приватним компаніям.

НАСА ухвалила програму розробки космічних засобів доставки комерційними компаніями у 2011 році. Низка компаній отримала гроші для початку роботи.

Копирайт изображения NASA/JOEL KOWSKY Image caption Starliner на стенді

Але ця програма відстає від вказаних термінів, тому що спочатку обидва кораблі планували ввести в експлуатацію ще в 2017 році.

Це відставання пояснюється, зокрема, і тим, що Конгрес скоротив асигнування НАСА за цією програмою. Однак траплялися і технічні проблеми, наприклад, пожежа і вибух на капсулі Dragon при стендових випробуваннях.

Цей космічний корабель, мабуть, найближче підійшов до стадії експлуатації після успішного завершення безпілотного випробувального польоту в березні. Поки що неясно, чи повинна буде компанія Boeing повторити випробувальний політ свого корабля.

Можливо, що вже наступний політ корабля Starliner пройде в пілотованому варіанті.

У цьому випадку він буде пілотуватися астронавтами Майком Фінке і Ніколь Манн.

"Ми з нетерпінням очікуємо польоту на кораблі Starliner, і у нас немає побоювань у зв'язку з його безпекою", - заявила Ніколь Манн.