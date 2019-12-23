Не зовсім вдалий політ до МКС. Чому капсула Boeing не змогла
Капсула Starliner компанії Boeing повернулася на Землю після невдалої спроби стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).
Вона приземлилася на полігоні Вайт-Сендс в штаті Нью-Мексико, використовуючи парашути і повітряні подушки.
Капсулу успішно запустили за дві доби до цього з космодрому у Флориді за допомогою ракети "Атлас-V". Однак потім бортовий комп'ютер став видавати помилкові сигнали при включенні двигунів маневрування, і капсула не змогла перейти на стикувальну орбіту, витративши занадто багато ракетного палива.
Очільник НАСА Джим Брайденстайн заявив, що помилка в програмуванні викликала подачу "аномальних" тайм-кодів, які порушили всю послідовність програми зближення. Через це капсула витратила багато ракетного палива для підтримки своєї орієнтації, необхідної для стикування з МКС.
Диспетчери на Землі розпізнали проблему, але не змогли достатньо швидко втрутитися, тому що в цей час капсула перебувала поза зоною прийому супутників зв'язку.
Водночас керівник НАСА підкреслив, що в ході цього випробувально-демонстраційного польоту капсула підтвердила свій робочий стан.
За його словами, якби на її борту перебував екіпаж, його члени могли б вчасно втрутитися і виправити помилку комп'ютера.
Астронавт Майк Фінке, який пройшов процедуру відбору і увійшов до складу першого екіпажу нового космічного корабля, погоджується: "Якби ми були на борту, то змогли б надати центру управління потрібні дані для ухвалення рішення".
З 2011 року, після припинення польотів багаторазових кораблів човникового типу, американські астронавти змушені користуватися російськими кораблями "Союз".
За цей час США інтенсивно працювали над створенням нового покоління космічних кораблів. Зараз до перших польотів готуються пілотовані кораблі Dragon компанії SpaceX і корабель Starliner компанії Boeing.
Однак їх експлуатація проводитиметься за іншою ніж раніше, фінансовою моделлю.
НАСА відмовилася від колишньої системи, коли агенція володіла космічною технікою і здійснювала запуски. Відтепер вона буде просто купувати місце в капсулах для доставки вантажів і людей. Власники кораблів зможуть продавати місця іншим зацікавленим сторонам, у тому числі і приватним компаніям.
НАСА ухвалила програму розробки космічних засобів доставки комерційними компаніями у 2011 році. Низка компаній отримала гроші для початку роботи.
Але ця програма відстає від вказаних термінів, тому що спочатку обидва кораблі планували ввести в експлуатацію ще в 2017 році.
Це відставання пояснюється, зокрема, і тим, що Конгрес скоротив асигнування НАСА за цією програмою. Однак траплялися і технічні проблеми, наприклад, пожежа і вибух на капсулі Dragon при стендових випробуваннях.
Цей космічний корабель, мабуть, найближче підійшов до стадії експлуатації після успішного завершення безпілотного випробувального польоту в березні. Поки що неясно, чи повинна буде компанія Boeing повторити випробувальний політ свого корабля.
Можливо, що вже наступний політ корабля Starliner пройде в пілотованому варіанті.
У цьому випадку він буде пілотуватися астронавтами Майком Фінке і Ніколь Манн.
"Ми з нетерпінням очікуємо польоту на кораблі Starliner, і у нас немає побоювань у зв'язку з його безпекою", - заявила Ніколь Манн.