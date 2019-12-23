Убивство Хашоггі: стратили п'ятьох людей

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Суд Саудівської Аравії засудив до смертної кари п'ятьох людей за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, повідомив прокурор.

Пана Хашоггі, критика саудівського уряду, вбили в приміщенні саудівського консульства в Стамбулі. Туди він прийшов отримати нові документи.

Жорстоке вбивство виконала група саудівських агентів.

Прокурор розповів, до відповідальності притягнули 11 осіб. Їхні прізвища він не назвав.

Експерт ООН зробив висновок, що це була "страта без суду і слідства".

Що сталося з Джамалем Хашоггі?

Хашоггі, відомий критикою на адресу влади Саудівської Аравії, працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року жив у США.

2 жовтня він зайшов до будівлі саудівського консульства в Стамбулі. Він прийшов за довідкою про розлучення з дружиною, яка залишилася на батьківщині, що було йому потрібно для одруження з турецькою жінкою.

З того часу його ніхто не бачив.

Спочатку влада Саудівської Аравії заперечувала факт смерті журналіста. Посадовці стверджували, що той залишив консульство цілим і неушкодженим.

Пізніше саудівські ЗМІ повідомили, що Хашоггі дійсно загинув, але сталося це в результаті спонтанної бійки зі співробітниками консульства.

Але пізніше Ер-Ріяд змушений був визнати, що вбивство журналіста було навмисним. За даними турецьких слідчих, тіло Хашоггі розчленували і вивезли з території консульства. Його останки досі не знайдені.

Хашоггі виїхав з Саудівської Аравії у вересні 2017 роки після арешту кількох його близьких друзів.

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