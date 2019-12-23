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Білий дім вирішив заморозити допомогу Україні через 91 хвилину після того, як у липні президент Трамп поговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Це випливає з нещодавно оприлюдненого електронного листування.

Високопосадовець Білого дому надіслав електронний лист у Пентагон, в якому пропонувалося "затримати" допомогу.

Під час телефонної розмови пан Трамп попросив українського лідера провести розслідування щодо його політичного суперника, демократа Джо Байдена.

Щодо Трампа вже почали процедуру імпічменту через зловживання владою у цьому питанні.

На думку демократів, цей телефонний дзвінок свідчить про те, що пан Трамп використовував свою посаду для особистої політичної вигоди.

Американський інформатор, який почув про розмову, розповів про свої занепокоєння, що дало початок процесу імпічменту.

Палата представників, яку контролюють демократи, офіційно оголосила пану Трампу імпічмент у середу. Це, однак, не означає, що його усунуть з посади, оскільки справа піде на розгляд у Сенат США, де має більшість республіканська партія.

Що в електронному листі?

Щойно оприлюднений електронний лист отримав Центр цілісності суспільства за рішенням суду у справі про свободу інформації.

З нього випливає, що високопосадовець Білого дому Майк Даффі звернувся до високопосадовців оборонного відомства щодо відмови від допомоги Україні трохи більше ніж через півтори години після завершення розмови президента Трампа з президентом Зеленським 25 липня.

Стенограму цього дзвінка Білий дім розсекретив після скарги інформатора щодо приховування інформації.

Зі стенограми видно, що пан Трамп попросив пана Зеленського "зробити нам послугу" і розслідувати діяльність Джо Байдена, який наразі є провідним кандидатом від демократів на виборах 2020 року, та його сина Хантера Байдена, який раніше працював в українській енергетичній компанії.

У своєму електронному листі пан Даффі просить, щоб міністерство оборони "затримало" надання допомоги, бо адміністрація планує переглянути це питання.

"Враховуючи чутливий характер запиту, я буду вдячний, якщо ви повідомите цю інформацію лише тим, хто причетний до виконання цієї вказівки", - йдеться у повідомленні.

Якою була реакція?

Рейчел Семмель, речниця Адміністративно-бюджетного управління, у своїй заяві для американських ЗМІ у неділю заперечила можливий зв'язок між дзвінком та відмовою від допомоги Україні.

"Нерозумно прив'язувати затримку фінансування до телефонного дзвінка. Як встановили та публічно повідомили, про затримку допомоги оголосили на міжвідомчій зустрічі 18 липня", - цитує її CNN.

Image caption Дзвінок українському президенту може стати фатальним для американського

"Вирвати рядок з одного електронного листа та проігнорувати контекст - це введення в оману", - заявила пані Семмель.

Тим часом провідний демократ у сенаті США Чак Шумер заявив, що електронний лист підтверджує необхідність нових свідків та доказів на судовому процесі щодо імпічменту президента Трампа.

"Якщо колись були суперечки щодо того, що нам потрібні свідчення пана Даффі, то ось ця інформація. Цей електронний лист став справжнім вибухом", - сказав пан Шумер.

"Високопосадовець адміністрації, про чиї свідчення ми просимо, говорить: "Припиніть допомогу" через 90 хвилин після того, як Трамп поговорив із Зеленським, і каже зробити все тихо. Що ще потрібно, щоб просити свідка?"

"Доки ми не почуємо свідків, доки ми не отримаємо документи, американський народ буде справедливо вважати, що ті, хто блокує їхні показання, сприяли приховуванню інформації, дуже просто", - додав пан Шумер.

"Тож я завершу таким чином: президент Трамп, оприлюдніть електронні листи, дайте свідкам свідчити. Чого ви боїтеся?"

Що буде далі з імпічментом?

Дата початку судового розгляду наразі невідома, оскільки суперечки між сторонами тривають.

Мітч Макконнелл, лідер республіканської більшості, який визначить терміни судового розгляду, хоче, щоб справу розглядали без свідчень.

Демократи кажуть, що в Сенаті мають заслухати нових свідків, зокрема щонайменше чотирьох чинних та колишніх помічників Білого дому, які знають про справу України.

Вони хочуть, щоб пан Макконнел уточнив, чиї свідчення дозволять.

Ненсі Пелосі, голова Палати представників від демократів, відклала направлення справи про імпічмент до Сенату, доки не ухвалять правила розгляду в Сенаті, прийнятні для її партії.

У неділю пан Трамп написав твіт про те, що справа демократів щодо "фальшивого імпічменту" є "мертвою", і назвав пані Пелосі "скаженою Ненсі".

Наразі республіканці мають 53 місця в Сенаті зі 100, тож винесення обвинувального вироку - що вимагає дві третини голосів - вкрай малоймовірне.

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