Обмін полоненими до кінця року узгодили - прессекретар Кучми
Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи домовился про взаємне звільнення полоненими до кінця року, написала на своїй сторінці у Facebook Дарка Оліфер, прессекретар Леоніда Кучми, який у цій групі представляє Україну.
Раніше представник Росії на переговорах Борис Гризлов заявив журналістам, що контактна група узгодила умови звільнення та обміну полоненими до кінця грудня у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".
"Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року", - цитує Гризлова агенція "Інтерфакс".
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Відповідно до домовленостей, готується обмін людей, утримуваних на території "ДНР" і "ЛНР".
Як кажуть джерела ВВС News Україна, близькі до Офісу президента, у списку людей, яких готує на обмін Київ, можуть опинитися не лише громадяни Росії і не тільки ті, кому інкримінують статті про тероризм.
Зокрема, може йтися про включення до списку громадян України колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких судять за звинуваченням у злочинах під час Євромайдану.
Великий обмін, про який домовилися в Парижі Володимир Зеленський та Володимир Путін, якщо він відбудеться, стане першим масштабним обміном за два роки.
У грудні 2017 року Україна передала самопроголошеним республікам 233 затриманих в обмін на звільнення 73 людей.
Скількох обміняють
Президент Зеленський заявив після саміту, що це буде перший етап, під час якого Київ планує повернути додому 72 українців.
Наступні етапи - це обмін людей, які перебувають в анексованому Криму та Росії, у тому числі кримських татар.
У вересні Служба безпеки України повідомляла, що загалом на території "ДНР" та "ЛНР" у полоні перебуває 227 українців. Ще 258 вважаються такими, що зникли безвісти.
Правозахисники наголошують: точна кількість людей, яких утримують в ОРДЛО, не відома. Головна причина - бойовики не підтверджують утримання тих, кого Україна вносить до списків на звільнення.
Кого може передати Україна?
Кількість утримуваних в Україні, яких Київ може передати Росії, до останнього часу була засекреченою.
Проте, ідучи у відставку, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко у виступі в парламенті назвав загальну цифру - 1 100 осіб.
"Генеральна прокуратура разом із СБУ має 1 100 засуджених терористів - можемо міняти побатальйонно", - заявив він у серпні 2019 року.
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