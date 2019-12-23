Обмін полоненими до кінця року узгодили - прессекретар Кучми

Копирайт изображения UNIAN Image caption У грудні 2017 року Україна передала самопроголошеним республікам 233 затриманих в обмін на звільнення 73 людей.

Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи домовился про взаємне звільнення полоненими до кінця року, написала на своїй сторінці у Facebook Дарка Оліфер, прессекретар Леоніда Кучми, який у цій групі представляє Україну.

Раніше представник Росії на переговорах Борис Гризлов заявив журналістам, що контактна група узгодила умови звільнення та обміну полоненими до кінця грудня у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

"Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року", - цитує Гризлова агенція "Інтерфакс".

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Відповідно до домовленостей, готується обмін людей, утримуваних на території "ДНР" і "ЛНР".

Як кажуть джерела ВВС News Україна, близькі до Офісу президента, у списку людей, яких готує на обмін Київ, можуть опинитися не лише громадяни Росії і не тільки ті, кому інкримінують статті про тероризм.

Зокрема, може йтися про включення до списку громадян України колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких судять за звинуваченням у злочинах під час Євромайдану.

Великий обмін, про який домовилися в Парижі Володимир Зеленський та Володимир Путін, якщо він відбудеться, стане першим масштабним обміном за два роки.

У грудні 2017 року Україна передала самопроголошеним республікам 233 затриманих в обмін на звільнення 73 людей.

Скількох обміняють

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Президент Зеленський заявив після саміту, що це буде перший етап, під час якого Київ планує повернути додому 72 українців.

Наступні етапи - це обмін людей, які перебувають в анексованому Криму та Росії, у тому числі кримських татар.

У вересні Служба безпеки України повідомляла, що загалом на території "ДНР" та "ЛНР" у полоні перебуває 227 українців. Ще 258 вважаються такими, що зникли безвісти.

Правозахисники наголошують: точна кількість людей, яких утримують в ОРДЛО, не відома. Головна причина - бойовики не підтверджують утримання тих, кого Україна вносить до списків на звільнення.

Кого може передати Україна?

Кількість утримуваних в Україні, яких Київ може передати Росії, до останнього часу була засекреченою.

Проте, ідучи у відставку, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко у виступі в парламенті назвав загальну цифру - 1 100 осіб.

"Генеральна прокуратура разом із СБУ має 1 100 засуджених терористів - можемо міняти побатальйонно", - заявив він у серпні 2019 року.

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