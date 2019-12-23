Коли відбудеться обмін полоненими - випуск новин

У випуску новин від 23 грудня:

Обмін "всіх встановлених на всіх встановлених": коли відбудеться та хто може потрапити у списки.

Церква проти ЛГБТ: як живеться гей-парам у Грузії

Як у Британії дівчинка знайшла різдвяну листівку із таємним посланням із китайської тюрми.

Імбирне містечко, яке збудували у Лондоні до Різдва.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтесь на наш Youtube-канал.