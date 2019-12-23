Коли відбудеться обмін полоненими - випуск новин
- 23 грудня 2019
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У випуску новин від 23 грудня:
- Обмін "всіх встановлених на всіх встановлених": коли відбудеться та хто може потрапити у списки.
- Церква проти ЛГБТ: як живеться гей-парам у Грузії
- Як у Британії дівчинка знайшла різдвяну листівку із таємним посланням із китайської тюрми.
- Імбирне містечко, яке збудували у Лондоні до Різдва.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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