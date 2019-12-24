Телеведуча била бойфренда лампою. Він не вважає себе жертвою

Копирайт изображения PA Media Image caption Керолайн Флек каже, що вони з Льюїсом Бертоном досі пара

Сцена ревнощів у квартирі Керолайн Флек, ексведучої найпопулярнішого британського реаліті-шоу "Острів любові", закінчилася кров'ю і арештом.

Пані Флек звинуватили у нападі на бойфренда. Вона заперечує свою провину, а чоловік просить не вважати його потерпілим.

Звинувачення вважає, що ведуча розбила об голову свого партнера Льюїса Бертона настільну лампу

Коли ввечері 12 грудня поліцейський прибув за викликом до квартири телезірки на півночі Лондона, сцена з двома людьми та кров'ю нагадала йому фільми жахів, заявила прокурор у суді.

На наступний день Флек пред'явили звинувачення у нападі. Її випустили під заставу із забороною наближатися до Бертона або до його житла, а також контактувати з ним.

За версією звинувачення, ведуча прочитала повідомлення в телефоні Бертона, поки він спав, запідозрила його у невірності і вдарила його, ще сплячого, лампою по голові.

Копирайт изображения PA Media Image caption Бертон захищає подругу

Крім того, з матеріалів обвинувачення випливає, що Флек розбила склянку і теж отримала травму.

Бертон зателефонував за номером 999 (лінія екстреної допомоги у Великій Британії), і на місце події прибув поліцейський. Прокурор Кеті Вайс розповіла, що Бертон ледь не благав чергового оператора терміново надіслати допомогу.

Після цього Флек затримали і доставили до поліцейського відділку.

Однак в суді Бертон не підтримав звинувачення на адресу Флек.

Наразі Бертон захищає подругу. Після слухання він написав в Instagram, що Флек не била його лампою.

"Суперечки трапляються щодня в будь-яких відносинах", - написав Бертон.

Адвокат телеведучої заявив, що Бертон з самого початку наполягав, що вважає себе свідком, а не жертвою нападу.

Але сторона обвинувачення наполягає, що Бертон - жертва, тому що він отримав серйозну травму голови.

Одна з умов звільнення Флек під заставу - заборона на будь-яке спілкування з бойфрендом на час слідства.

Адвокат телеведучої просив суд прибрати цю умову, щоб пара могла провести Різдво разом, однак суд був невблаганний.

Флек розридалася, коли суд відмовив їй у праві бачити Бертона. У своєму проханні телеведуча наполягала, що вони залишаються парою.

Сам Бертон протягом всього засідання дивився в підлогу, обхопивши голову руками.

Копирайт изображения ITV Image caption "Острів любові" - це шоу про любов

"Острів любові" - найбільш рейтингове реаліті-шоу в історії британського телебачення. Його випуски дивляться мільйони людей.

Кожен сезон 10 хлопців і дівчат відправляються на тропічний острів і намагаються знайти собі пару. Учасники, що залишилися без партнера, вибувають з шоу.

Флек стала ведучою шоу в 2015 році. Після того, як вона отримала статус обвинуваченої у справі щодо нападу на Бертона, їй довелося відмовитися від зйомок у новому сезоні.

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