Святкування Різдва 25 грудня підтримують 25% українців

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Більшість українців проти ідеї переходу православної церкви на григоріанський календар та відзначення Різдва 25 грудня.

Про це свідчить опитування громадської думки, яке провела група "Рейтинг". Під час дослідження опитали 2 000 респондентів, похибка складає не більше 2,2%.

Наразі 25% опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% проти, а 7% опитаних - байдуже.

Соціологи вказують, що за три роки кількість прихильників модернізації церковного календаря зросла з 15% до 25%, а противників зменшилась з 69% до 64%.

На Заході України кількість прихильників та противників святкування Різдва майже рівна, в інших регіонах більшість проти.

В Україні Юліанським календарем, який відстає від астрономічного на 13 днів, послуговуються як православні конфесії, так і Греко-католицька церква. Тоді як світська Україна разом з більшістю інших країн вже майже 100 років живе за точнішим - григоріанським, запровадженим у XVI ст.

Саме ця невідповідність і зумовлює те, що українці, на відміну від решти світу, святкують Різдво після, а не до Нового року, який припадає на Різдвяний піст. А сам Новий рік відзначають двічі - за новим і старим стилями.

Два роки тому Верховна Рада зробила святковими та державними вихідними днями і 25 грудня, і 7 січня.

Детально про те, чому Україна двічі святкує Різдво, читайте тут.

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