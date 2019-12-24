Святкування Різдва 25 грудня підтримують 25% українців
Більшість українців проти ідеї переходу православної церкви на григоріанський календар та відзначення Різдва 25 грудня.
Про це свідчить опитування громадської думки, яке провела група "Рейтинг". Під час дослідження опитали 2 000 респондентів, похибка складає не більше 2,2%.
Наразі 25% опитаних підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% проти, а 7% опитаних - байдуже.
- Навздогін сонцю: чому Україна святкує два різдва
- "Філарет цього не любив". Як церква на Волині святкуватиме два Різдва
Соціологи вказують, що за три роки кількість прихильників модернізації церковного календаря зросла з 15% до 25%, а противників зменшилась з 69% до 64%.
На Заході України кількість прихильників та противників святкування Різдва майже рівна, в інших регіонах більшість проти.
В Україні Юліанським календарем, який відстає від астрономічного на 13 днів, послуговуються як православні конфесії, так і Греко-католицька церква. Тоді як світська Україна разом з більшістю інших країн вже майже 100 років живе за точнішим - григоріанським, запровадженим у XVI ст.
Саме ця невідповідність і зумовлює те, що українці, на відміну від решти світу, святкують Різдво після, а не до Нового року, який припадає на Різдвяний піст. А сам Новий рік відзначають двічі - за новим і старим стилями.
Два роки тому Верховна Рада зробила святковими та державними вихідними днями і 25 грудня, і 7 січня.
Детально про те, чому Україна двічі святкує Різдво, читайте тут.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!