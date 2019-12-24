Я витратив 40 фунтів на музичний альбом, який вже маю

Копирайт изображения Jeffrey Ingold Image caption Джеффрі Інгольд витратив тисячі фунтів на музику улюбленої співачки

"Нова музика Мераї Кері - це завжди привід витратити гроші!" - говорить Джеффрі Інголд, який за своє життя витратив близько 8 тисяч фунтів стерлінгів на музику цієї співачки, включно з квитками на її концерти.

В його колекції, звичайно, є альбом Merry Christmas 1994 року, який вже став класичним, але це, безумовно, не завадило йому купити останню версію диска, що з'явилася кілька тижнів тому з нагоди його 25-ї річниці.

"Він містить записи, які я ніколи не чув раніше", - говорить Джеффрі - А можливість повернутися у минуле варто кожного пенні".

Крім завантаження альбому через онлайн-сервіс Spotify, чоловік замовив CD і вінілові версії, витративши загалом 40 фунтів стерлінгів.

"Якщо ви справжній фанат Мераї, це завжди того варте", - переконаний він.

Саме на таку відданість і покладаються компанії звукозапису, оскільки все більше і більше груп вирішують перевипустити свої найкращі хіти.

Цього року вийшли розкішні ювілейні версії класичних альбомів REM, Prince, Suede, Rolling Stones, Madonna, Jethro Tull - і, звичайно, Beatles.

В жовтні цього року славетний альбом The Beatles "Abbey Road", випущений півстоліття тому, повернувся на перше місце в офіційному чарті альбомів, встановивши новий рекорд британських чартів як альбом з найдовшим часовим проміжком у топі хіт-парадів - 49 років і 252 дні.

Музичні віхи

Дженнаро Кастальдо з Британської фонографічної індустрії, яка представляє музичний бізнес у Великій Британії, говорить, що ця тенденція може бути ознакою часу.

"Безліч "класичних" альбомів 60-х і 70-х, і навіть 80-х і 90-х, зараз починають відзначати ювілеї, - сказав він BBC. - Є багато музичних ентузіастів, яких цікавлять колекції вінілу і компакт-дисків, і особливо колекції, випущені обмеженим тиражем".

В часи, коли потокове мовлення стало найпопулярнішим способом прослуховування музики, перевидання альбомів орієнтоване на збільшення фізичних продажів.

Ексклюзивні витвори мистецтва, книги у твердій палітурці, DVD-диски і кольоровий вініл - все це адресоване тим шанувальникам, яким все ще подобається мати власну копію своєї улюбленої музики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 30 листопада 2019 року виповнилося 40 років з дня виходу культового альбому The Wall ("Стіна") групи Pink Floyd

Виникає питання: ця історія про музику чи про гроші?

Девід Амброуз, який працював в EMI і MCA, а тепер викладає в Лондонському університеті Сіті, говорить, що перевидання - це "легка перемога" для компаній звукозапису.

Він каже, що від продажів оригінальної версії альбому співак може отримати від 14% до 16% комісійних, а за повторне видання дохід знижується до 4%. Плюс лейбли не фінансують тури, відео або рекламу.

"Продажі обмежені і розраховані, ймовірно, здебільшого на фанатів", - говорить Амброуз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption The Eagles не здають позицій і продовжують заробляти чималі гроші

Але деякі стверджують, що це прагнення до ностальгії вказує на ширшу проблему в музичній індустрії - перенасиченість.

"Коли ми стикаємося з таким великим вибором, складно зупинитися на чомусь одному. Саме з цієї причини перевидання відомих дисків стало успішною бізнес-моделлю", - говорить Джордж Масгрейв з Вестмінстерського університету.

Пан Масгрейв каже, що замість того, щоб допомагати невідомим групам вийти на високий рівень, така величезна кількість музики грає на руку лише визнаним музикантам.

"Американський Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних музикантів 2019 року. Крім сучасних поп-виконавців, в цей рейтинг увійшли, приміром, The Eagles", - пояснює він.

Старі пісні про головне

Повернемося до ювілейного альбому Мераї Кері Merry Christmas. Чи був він успішним? На жаль, ні: диск посів 95 місце в чарті альбомів Великої Британії.

Вікторія Кенні, інша прихильниця співачки, яка також купила альбом, каже, що він вартий того, щоб додати до своєї колекції, однак є відчуття, що це чиста комерція.

"Деякі класичні альбоми 80-х перевидаються знову і знову, і здається, лише для того, щоб просто доїти фанатів", - додала вона.

Проте, Джеффрі Інголд вважає, що, слухаючи улюблену співачку, завжди можна почути щось нове.

"Прийде час, коли Мерая більше не випускатиме музику, - говорить він. - Тому, поки вона щось робить - нове чи старе, я буду її слухати".

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