Скільки цивільних загинули на Донбасі у 2019 році

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Від початку 2019 року через бої на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту, ще більше 120 поранені. Про це повідомила моніторингова місія ОБСЄ у відповідь на запит BBC News Україна.

"З початку 2019 року Спеціальна моніторингова місія підтвердила 145 жертв серед цивільного населення: 18 загиблих, 127 поранених", - йдеться у відповіді.

Там вказують, що за рік зафіксували майже 300 тис. порушень режиму припинення вогню.

Судячи зі щоденних звітів місії, до 18 зафіксованих смертей наразі не входить загиблий нещодавно мешканець прифронтової Мар'їнки. За даними ЗСУ, 18 грудня його застрелив снайпер з формувань так званої "ДНР".

В ОБСЄ ще перевіряють даний випадок.

"Найнижча кількість втрат"

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Цього року, за даними СММ ОБСЄ, на Донбасі загинуло менше цивільних, ніж у минулому.

На початок грудня 2018 року місія повідомляла про 43 загиблих та 179 поранених цивільних.

Тенденцію до зменшення кількості смертей серед цивільних на Донбасі відзначали і в ООН.

У листопаді 2019 року у відповідь на запит "Радіо Свобода" там повідомляли про "найнижчу кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту".

Щоправда, тоді називали більші цифри у порівнянні з підрахунками СММ. За даними ООН, у 2019 році на Сході Україні загинули щонайменше 25 цивільних, ще 130 було поранено (в ООН та СММ ОБСЄ різні методики підрахунку смертей, пов'язаних з конфліктом).

Найбільше гинуть від мін, через необережне поводження з вибухівкою, а також внаслідок обстрілів.

Кількість загиблих українських військових у 2019 та 2018-му залишається приблизно на однаковому рівні - в обидва роки, за даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати армії склали близько ста бійців.

"ДНР" і "ЛНР" дані про втрати своїх формувань не публікують. За версією розвідки ЗСУ, кількість їхніх загиблих у боях - більша від втрат Об'єднаних сил.

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