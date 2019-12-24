Чому США більше не надсилають службових собак в Єгипет і Йорданію

Копирайт изображения Press Association Image caption Спеціально натренованих собак використовують у антитерористичних програмах в різних країнах

США заявили, що припинили відправляти собак, які шукають вибухонебезпечні речовини, до Йорданії та Єгипту.

Таке рішення ухвалили після того, як деякі собаки загинули через недбалість.

"Будь-яка загибель собаки "при виконанні" - надзвичайно сумна подія", - заявив представник Державного департаменту США.

У вересні в американському звіті йшлося про випадки недбалості у догляді за понад сотнею собак, яких протягом останніх років відправили до Йорданії, Єгипту та ще вісьмох країн.

Собак надали цим країнам у рамках різних антитерористичних програм.

Йорданія та Єгипет поки що публічно не прокоментували це питання.

США оголосили про тимчасову заборону в понеділок. У Держдепі заявив, що такий захід покликаний запобігти подальшим смертям собак.

Копирайт изображения Canine Validation Center Image caption Дві собаки, що страждали через недоїдання, з Йорданії

Собаки "відіграють важливу роль у наших зусиллях із боротьби з тероризмом за кордоном та в порятунку життів американців", - заявив посадовець Держдепу.

Він додав, що собаки, вже відправлені до Йорданії та Єгипту, поки що залишаться там.

У звіті Генерального інспектора Державного департаменту США зазначено, що одна собака померла в Йорданії в 2017 році від гіпертермії (теплового удару).

Ще двох собак повернули до США у критичному стані, йдеться в документі.

Американські чиновники "зрештою мусили приспати одного з цих псів... а другого - відгодувати до здорового стану".

Усі три собаки були бельгійськими вівчарками.

Наступний звіт на початку грудня встановив, що ще дві собаки, відправлені до Йорданії, загинули від "неприродних причин".

Найбільше собак-шукачів зараз США надсилають до Йорданії. Туди відправили майже 100 собак.

У звіті США також зазначається, що протягом 2018-2019 років три з 10 собак, відправлених до Єгипту, померли через рак легенів, розрив жовчного міхура та тепловий удар.

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