У Росії вперше розбився винищувач п'ятого покоління Су-57. Що про нього відомо?

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Новітній російський винищувач п'ятого покоління Су-57 розбився в тайзі у Хабаровському краї РФ.

Пілот катапультувався й вижив, на землі також ніхто не постраждав, кажуть в "Об'єднаній авіабудівній корпорації" Росії.

Що ж відомо про Су-57, який нещодавно масово закупила російська армія?

Без жертв

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"Винищувач впав при випробуваннях у тайзі, далеко від Комсомольська-на-Амурі. Льотчик встиг катапультуватися", - розповіли в адміністрації Комсомольска-на-Амурі.

Пілота знайшли й евакуювали вертольотом.

Згодом в "Об'єднаній авіабудівній корпорації" (ОАК - компанія, яка об'єднує найбільші російські авіабудівні підприємства) підтвердили катастрофу.

"Сьогодні в Комсомольську-на-Амурі під час випробувального польоту в 111 км від аеродрому базування зазнав аварії літак Су-57. Система аварійного покидання спрацювала штатно, льотчик катапультувався і вижив. У причинах події буде розбиратися новостворена комісія. Жертв і руйнувань на землі немає", - повідомили в ОАК.

Перша катастрофа

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Це перша катастрофа такого винищувача.

Також відомо, що саме цей літак ще не був переданий військовим і належав заводу-виробнику.

Водночас джерела російських медіа стверджують, що літак, який розбився, був вже не тестовим зразком, а першим з серії.

Зокрема, проходив випробування перед передачею армії, яка мала б відбутися за кілька днів.

Чорні скриньки літака вже виявили, але про можливі причини аварії наразі не повідомляють.

Водночас російські експерти кажуть, що перед передачею збройним силам кожен літак перевіряють на максимальних режимах польоту.

"Статусний" проєкт

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Су-57 (також відомий як перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації, ПАК ФА, заводська назва - Т-50) - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, що розробляється конструкторським бюро "Сухой".

Про розробку винищувача п'ятого покоління російського виробництва заговорили ще на початку 2000-х років.

Проєкт одразу став "статусним" для РФ - він мав продемонструвати здатність Росії виробляти сучасні озброєння.

Спочатку планувалося запустити його у перший політ в 2006 році, потім строки неодноразово переносили.

У підсумку перший політ Су-57 відбувся в січні 2010 року в Комсомольську-на-Амурі.

Проєкт у процесі розробки зіткнувся з різними технічними складностями, зокрема, для нього не могли завершити двигуни, з якими він має літати в майбутньому.

Тому перша партія винищувачів має надійти у війська з так званим "двигуном першого етапу" АЛ-41Ф1 виробництва компанії "Сатурн", який є глибоко модернізованою версією двигуна АЛ-31Ф, створеного ще у 1980-х роках.

Цей авіаційний мотор забезпечує Су-57 надзвукову швидкість у звичайному режимі польоту, що є однією з ознак п'ятого покоління.

У грудні 2017 року Су-57 здійснив політ з новими двигунами, а в кінці січня 2018 року стало відомо, що винищувач почав польоти з озброєнням.

В березні 2018 року глава Міноборони Росії Сергій Шойгу розповів, що новітні винищувачі Су-57 пройшли програму випробувань у Сирії.

А за кілька місяців міністр уточнив, що випробування проходили в лютому і що під час них з літаків були проведені практичні пуски перспективних крилатих ракет.

У червні 2019 року міністерство оборони Росії купило у "Об'єднаної авіабудівної корпорації" партію винищувачів Су-57 - 76 машин.

Той контракт був підписаний у присутності президента Росії Володимира Путіна на виставці "Армія-2019".

За угодою, перший серійний винищувач мали передати армії до кінця 2019 року - цілком можливо, що сьогодні розбився саме перший літак з серії.

Російське видання "Коммерсант" пише, що вартість одного винищувача п'ятого покоління коштує Росії приблизно 2,23 млрд рублів (приблизно 35 млн доларів).

"У порівнянні з винищувачами попередніх поколінь, Су-57 має ряд унікальних особливостей, поєднуючи в собі функції ударного літака й винищувача. Літак п'ятого покоління оснащений принципово новим комплексом глибоко інтегрованої авіоніки, що має високий рівень автоматизації управління та інтелектуальної підтримки екіпажу", - характеризують літак в ОАК.

Однак детальні характеристики літака на сайті ОАК засекречені.

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