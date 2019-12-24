Розстріляли табун: у США шукають живодерів, які вбили 20 коней

Копирайт изображения Dumas Rescue Image caption Тварин відслідковували і цілеспрямовано вбивали, кажуть зоозахисники

Поліція американського штату Кентуккі розшукує причетних до жорсткого вбивства 20 коней у лісах округу Флойд. Серед вбитих тварин були вагітні, а також зовсім молоді особини.

Місцева група зоозахисників Dumas Rescue оголосила 20 тис. доларів винагороди "за будь-яку інформацію, яка дозволить заарештувати причетних".

Розстріл тварин

За даними поліції, тварин застрелили з малокаліберної зброї.

Судячи з усього, на коней цілеспрямовано полювали - їхні тіла виявили у різних місцях навколо колишньої гірської шахти на сході штату.

У деяких тварин навіть залишилася непережована трава у роті - їх застрелили просто під час того, як вони паслися.

Спочатку волонтери виявили 14 тіл, однак пізніше знайшли ще шістьох. Серед них - вагітні, а також тварини, яким було лише близько року.

Всього ж у табуні було понад 35 особин, вони пасуться на широкій території, тож кількість застрелених тварин може бути більшою.

Винуватцям тепер загрожує щонайменше позов за статтею про жорстоке поводження з тваринами, кажуть у поліції.

"Це дуже негуманний і жорстокий вчинок того, кому, судячи з усього, просто не було чим зайнятись", - відзначає місцевий шериф Джон Хант.

"На це важко дивитися"

Як кажуть у Dumas Rescue, табун складається переважно з коней, яких залишили їхні господарі.

Тому вони не дикі й підпускають до себе людей.

Часто їх підгодовують місцеві жителі.

Схоже, що цих тварин застрелили в один день - орієнтовно, 16 грудня.

Волонтери хочуть на час розслідування забрати з місця події коней, які вижили. Утім, це буде непросто, адже тварини пережили значний стрес.

"Не можу передати, наскільки я убита горем та відчуваю огиду, знаючи, що людина чи люди, причетні до цієї різанини, все ще на волі", - написала одна з учасниць групи Dumas Rescue, публікуючи фото загиблих тварин.

"Знаю, на цю картину важко дивитися, ще важче її "перетравити", але така реальність. Така правда. Будь ласка, поширюйте їхню історію, ми єдиний їхній голос. Вони заслуговують на справедливість, і хтось точно знає, хто це вчинив", - йдеться у Facebook групи Dumas Rescue.

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