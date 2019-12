Ед Ширан оголосив про перерву в кар'єрі. Коли він повернеться?

Копирайт изображения PA Media

Британський музикант Ед Ширан оголосив, що збирається відпочити від роботи та соціальних мереж, "поки не настане час повернутися".

Співак зауважив, що "перепочине, щоб подорожувати, писати та читати", а вже повернеться з новою музикою, "коли настане час".

З 2007 року, каже він, усе відбувалося нон-стоп, тож "настав час вийти назовні й побачити світ".

Він пообіцяв повернутися, коли "ще трохи поживе і матиме щось, про що насправді варто написати".

Свою заяву Ширан зробив наприкінці року, який для його кар'єри став вкрай успішним. Його, зокрема, було визнано британським артистом десятиліття.

Минулого тижня він випустив кліп на пісню Put It All On Me, у якому знявся разом зі своєю дружиною Черрі Сіборн. У романтичному відео вони обіймаються і танцюють на кухні.

Раніше цього року менеджер Ширана визнав, що "всюдисущість" його клієнта може йому нашкодити.

"Ми свідомі того, що Еда Ширана забагато", - розповів Стюарт Кемп у подкасті BBC.

Ширан, якому в лютому виповнилося 29 років, 2015 року вже робив перерву у присутності в соціальних медіа. Тоді він заявив, що "бачить світ через екран, а не на власні очі". Але за рік повернувся.

