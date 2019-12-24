Китай стає комфортнішим. Але якою ціною?

Копирайт изображения Getty Images Image caption 30 років тому Шеньчжень був рибальським селом

Китай - світовий лідер у розвитку технологій "розумного міста".

Ці системи борються зі сміттям, заторами і злочинністю, роблять міста чистішими і зручнішими. Але вони ж створюють і небачені раніше можливості для контролю й стеження за населенням.

У Китаї не тільки встановлюють величезну кількість відеокамер з технологією розпізнавання облич, тут розвивають так звану систему соціального кредиту, за допомогою якої можна карати громадян за погану, на думку влади, поведінку. Наприклад, забороняти їм проїзд в громадському транспорті.

З рибальського села - в мегаполіс майбутнього

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розв'язка у Шеньчжені

Шеньчжень - важливий промисловий і транспортний центр, частина величезного економічного регіону в дельті Перлової річки (Чжуцзян).

Зараз всі автобуси і таксі в місті з 12-мільйонним населенням - електричні.

Лише тридцять років тому Шеньчжень був рибальським селом, оточеним рисовими полями. Все змінило створення першої спеціальної економічної зони, куди були допущені іноземні інвестори.

Цього року Шеньчжень був представлений на виставці технологій розумних міст в Барселоні.

Цзян Вей Дун, який очолював делегацію китайського міста, розповів ВВС, що розумні технології зробили Шеньчжень чистішим і допомогли перевести автобуси й таксі на електроенергію.

Запровадили і нову систему медичних даних, яка дає доступ до медичних карток китайців, які приїжджають з усіх кінців країни.

Що ж стосується масового спостереження, Цзян Вей Дун заперечує, що в Шеньчжені камери стежать за людьми.

Суперміста на стероїдах

Копирайт изображения Getty Images Image caption У шанхайських автобусах діяло розпізнавання облич

Понад 58% китайців живуть у містах, і до 2050 року міське населення зросте ще на 292 мільйони людей.

Зараз китайська влада нараховує 662 великих міста, з них 160 міст-мільйонників.

Серед планів на майбутнє - створення 19-ти гігантських міських агломерацій і першого у світі суперміста з населенням понад 40 мільйонів людей.

Такі мегаполіси потребуватимуть нових підходів до контролю за дорожнім рухом та іншими сферами міського життя.

Тотальний контроль

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейський в Китаї з пристроєм для розпізнавання облич

Однак маленькі помилки в невеликому місті - викинути обгортку під ноги, увімкнути голосно музику, перебігти на червоне світло - стають серйозними проблемами в мегаполісі.

Китайська відповідь: система соціального кредиту. Вона чимось нагадує антиутопію Джорджа Оруелла "1984", де держава контролює всі сфери життя - і навіть думки.

У китайській системі соціального кредиту громадян заохочують за хорошу поведінку і карають за погану.

Уже цього року мільйони китайців не змогли купити квитки на поїзд чи літак. Це покарання за незначні порушення - від куріння в поїзді до проїзду за простроченим квитком.

На теперішньому етапі немає централізованої системи, і соціальний кредит громадян регулює місцева влада.

За даними Human Rights Watch, система соціальних кредитів використовується і в Синьцзян-Уйгурському автономному окрузі, де влада КНР займається "перевихованням" мусульман-уйгурів.

Документи, які потрапили в пресу, показують, що мова йде про примусові табори для сотень тисяч людей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!