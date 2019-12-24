Чи перенесуть Різдво в Україні – випуск новин

У випуску новин 24 грудня:

Одне свято - дві дати. Чи перенесе ПЦУ Різдво з 7 січня на 25 грудня? І чи можуть це зробити інші українські церкви?

Угруповання "Ісламська держава" відроджується в Іраку.

Як створюють традиційні британські ялинкові прикраси.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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