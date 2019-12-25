Принц Вільям цілує маленького Луї на різдвяному фото від герцогині Кейт
Герцог Кембриджський цілує свого молодшенького, принца Луї. Цей ніжний момент вхопила його дружина Кейт.
Нове чорно-біле фото герцогиня Кембриджська зробила нещодавно у Норфолку й оприлюднила на Різдво.
На знімку також зображені принцеса Шарлотта і принц Джордж, які вперше відвідають різдвяну службу в Сандрінгемі.
Світлину розмістили в соціальних мережах із побажанням щасливого Різдва.
На фото герцог тримає свого молодшого сина, поруч стоїть принцеса Шарлотта.
Принц Джордж сидить коло них на стільці й посміхається в камеру.
Герцогиня Кембриджська захоплюється фото і неодноразово публікувала фотопортрети своїх дітей, зроблені власноруч.
Її роботи отримали схвальні відгуки. Дружина принца Вільяма також є патроном Королівського фотографічного товариства Великої Британії.
Кенсінгтонський палац часто публікував фото, зроблені Кейт, щоб відзначити головні моменти у житті її дітей, такі як дні народження та перші дні у дитячому садку.
Герцогиня започаткувала цю традицію 2015 року, коли відмовилась від послуг фотографа і власноруч зробила перші офіційні портрети принцеси Шарлотти.
Королівська родина за традицією відзначає Різдво у своєму маєтку в Сендрінгемі в графстві Норфолк.
Цього дня вони планують відвідати святкову церковну службу.
До родини також приєднався чоловік Єлизавети II, 98-річний принц Філіп, якого 24 грудня виписали з лондонської лікарні після лікування.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!