Принц Вільям цілує маленького Луї на різдвяному фото від герцогині Кейт

Копирайт изображения Duchess of Cambridge/PA

Герцог Кембриджський цілує свого молодшенького, принца Луї. Цей ніжний момент вхопила його дружина Кейт.

Нове чорно-біле фото герцогиня Кембриджська зробила нещодавно у Норфолку й оприлюднила на Різдво.

На знімку також зображені принцеса Шарлотта і принц Джордж, які вперше відвідають різдвяну службу в Сандрінгемі.

Світлину розмістили в соціальних мережах із побажанням щасливого Різдва.

На фото герцог тримає свого молодшого сина, поруч стоїть принцеса Шарлотта.

Принц Джордж сидить коло них на стільці й посміхається в камеру.

Герцогиня Кембриджська захоплюється фото і неодноразово публікувала фотопортрети своїх дітей, зроблені власноруч.

Її роботи отримали схвальні відгуки. Дружина принца Вільяма також є патроном Королівського фотографічного товариства Великої Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджська захоплюється фотографією. Її часто бачать з камерою, наприклад, під час поїздки до Пакистану на початку цього року

Кенсінгтонський палац часто публікував фото, зроблені Кейт, щоб відзначити головні моменти у житті її дітей, такі як дні народження та перші дні у дитячому садку.

Герцогиня започаткувала цю традицію 2015 року, коли відмовилась від послуг фотографа і власноруч зробила перші офіційні портрети принцеси Шарлотти.

Королівська родина за традицією відзначає Різдво у своєму маєтку в Сендрінгемі в графстві Норфолк.

Цього дня вони планують відвідати святкову церковну службу.

До родини також приєднався чоловік Єлизавети II, 98-річний принц Філіп, якого 24 грудня виписали з лондонської лікарні після лікування.

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