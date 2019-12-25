"Бог любить всіх, навіть найгірших людей". Папа Римський провів різдвяну месу у Ватикані

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Під час традиційної різдвяної меси в соборі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск сказав, що Бог любить всіх, навіть найгірших людей.

"Ви могли помилятися, могли діяти неправильно, але Господь продовжує вас любити" - сказав понтифік.

Багато хто вважає, що так завуальовано Папа звернувся до священників, які опинилися у центрі секс-скандалів і звинувачень в педофілії.

На традиційну нічну месу у Ватикані зібралися тисячі вірян.

У саме Різдво, в середу, Франциск виступить з традиційним посланням Urbi et Orbi ( "Місту й світові").

Минулого тижня він скасував правило "папської таємниці" щодо священників, звинувачених у сексуальному насильстві над дітьми.

Раніше подібні справи розглядалися Католицькою церквою в режимі найсуворішої секретності, щоб, як пояснювали священники, захистити приватне життя жертв і репутацію обвинуваченого.

Але згодом правило "папської таємниці" стало поширюватися на кримінальні розслідування і судові процеси. Священники постійно посилалися на нього, щоб не співпрацювати з поліцією і судовими органами.

Відтепер це правило не діятиме для тих, хто повідомляє про злочин або заявляє, що став жертвою.

Папа також вніс корективи у визначення Ватиканом дитячої порнографії, підвищивши максимальний вік з 14 до 18 років.

Скандали навколо церкви

В останні роки католицьку церкву охопили численні секс-скандали. З парафій по всьому світу від жертв або свідків насильства надійшли тисячі заяв зі звинуваченнями на адресу священників у порочних діях сексуального характеру, які, за словами заявників, покриває вище духовенство.

Очоливши церкву, Франциск зіткнувся з серйозним тиском: громадськість чекала від нього рішень, які б поклали край цій кризі.

На нічній месі у Ватикані також були присутні діти, яких спеціально запросили з Венесуели, Іраку і Уганди.

Кореспондент ВВС у Римі Марк Лоуен вбачає в цій обставині два моменти: особливе ставлення Папи Франциска до проблем мігрантів і жертв війни, а також бажання зміцнити позиції католицької церкви у найвіддаленіших від Ватикану країнах.

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