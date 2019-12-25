Врятований на Різдво: як американець ледь не замерз на Говерлі
Українські рятувальники допомогли громадянину США, який заблукав при підйомі на Говерлу.
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Інцидент стався у вівторок.
Близько 12:30 до Держслужби з надзвичайних ситуацій зателефонував турист зі Сполучених Штатів, який розповів, що він зранку вийшов зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу, але заблукав.
Рятувальники підтримували з чоловіком мобільний зв'язок і вирушили на пошуки.
Допомогло те, що він розповів, що підіймався промаркованим "зеленим маршрутом", а також вчасно звернувся по допомогу - до настання сутінок.
Йому на допомогу вирушили шестеро ворохтянських рятувальників на техніці.
"О 15:15 рятувальники знайшли іноземного туриста в задовільному стані та супроводили його з гори Говерла", - повідомляють у ДСНС.
Судячи з фото, чоловік підіймався без зимового екіпірування.
Чорногірський пошуково-рятувальний пост, який розташований за кілька кілометрів від Говерли на вершині Піп Іван, повідомляє, що зараз на Чорногірському хребті сніжно, - 6 °С, видимість обмежена.
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