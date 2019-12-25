Врятований на Різдво: як американець ледь не замерз на Говерлі

Копирайт изображения Управління ДСНС в Івано-Франківській області Image caption Рятувальники змогли засвітла знайти туриста з США, який хотів піднятися на Говерлу без підготовки

Українські рятувальники допомогли громадянину США, який заблукав при підйомі на Говерлу.

Інцидент стався у вівторок.

Близько 12:30 до Держслужби з надзвичайних ситуацій зателефонував турист зі Сполучених Штатів, який розповів, що він зранку вийшов зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу, але заблукав.

Рятувальники підтримували з чоловіком мобільний зв'язок і вирушили на пошуки.

Копирайт изображения Управління ДСНС в Івано-Франківській області

Допомогло те, що він розповів, що підіймався промаркованим "зеленим маршрутом", а також вчасно звернувся по допомогу - до настання сутінок.

Йому на допомогу вирушили шестеро ворохтянських рятувальників на техніці.

Копирайт изображения Управління ДСНС в Івано-Франківській області Image caption Американського туриста напоїли чаєм та спустили до цивілізації

"О 15:15 рятувальники знайшли іноземного туриста в задовільному стані та супроводили його з гори Говерла", - повідомляють у ДСНС.

Судячи з фото, чоловік підіймався без зимового екіпірування.

Копирайт изображения Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Image caption Так виглядав сусідній від Говерли Піп Іван у вівторок

Чорногірський пошуково-рятувальний пост, який розташований за кілька кілометрів від Говерли на вершині Піп Іван, повідомляє, що зараз на Чорногірському хребті сніжно, - 6 °С, видимість обмежена.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!