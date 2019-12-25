Чоловік, схожий на Санта Клауса, пограбував банк, а потім роздавав гроші і вітав всіх з Різдвом

Копирайт изображения Поліція Колорадо Спрінгс

Літній чоловік з сивою бородою напередодні Різдва пограбував банк у американському місті Колорадо-Спрінгз, а одразу після того розкидав гроші по вулиці та вітав перехожих зі святом. Грабіжник був веселий і сповнений ентузіазму, розповіли очевидці.

"Різдвяне" пограбування

Інцидент стався ще у понеділок вдень.

За даними поліції, чоловік погрожував працівникам банку тим, що у нього начебто є зброя, й забрав невстановлену суму коштів.

А потім почав їх роздавати перехожим.

"Він діставав гроші з сумки і жбурляв їх", - розповів свідок Діон Паскалі місцевому телеканалу 11 News.

За його словами, в основному це були одно- і п'ятидоларові купюри.

Крикнувши "Веселого Різдва", дивний грабіжник пішов до кав'ярні "Старбакс", сів біля входу і дочекався арешту.

"Таке враження, що він хотів, щоб його арештували", - додає свідок.

Про "святковий дух" пограбування говорить і те, що багато перехожих, підібравши гроші, віднесли їх назад до банку.

За повідомленням поліції Колорадо, підозрюваного звуть Девід Уейн Олівер, йому 65 років.

Правоохоронці вважають, що він скоїв пограбування один, без спільників.

Його арештували і доправили у місцевий ізолятор. Опору він не чинив.

Про мотиви Девіда Олівера, з яких він пішов на злочин, нічого не повідомляють.

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