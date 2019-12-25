Найбагатші музиканти десятиліття. Список Forbes
Американський репер і продюсер Андре Янг (більше відомий як Dr. Dre) став найбільш високооплачуваним музикантом десятиліття за версією журналу Forbes. Він заробив 950 мільйонів доларів.
Другий рядок рейтингу зайняла Тейлор Свіфт з доходом 825 млн доларів.
Свіфт також стала найбагатшою співачкою 2019 року, заробивши 185 млн доларів, й очолила рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей світу.
На третьому місці у рейтингу десятиліття - співачка Бейонсе (685 млн доларів).
Повний список виглядає так:
|Місце
|Виконавець
|Дохід (млн доларів)
|1.
|Dr. Dre
|950
|2.
|Тейлор Свіфт
|825
|3.
|Бейонсе
|685
|4.
|U2
|675
|5.
|Diddy (Пафф Дедді)
|605
|6.
|Елтон Джон
|565
|7.
|Jay-Z
|560
|8.
|Пол Маккартні
|535
|9.
|Кеті Перрі
|530
|10.
|Леді Гага
|500
Звідки гроші у Dr. Dre?
Forbes зазначає, що Dr. Dre не випускав альбомів з 2015 року, та й до цього випустив всього три пластинки) і не їздив в турне з початку століття, але все одно обігнав інших зірок - в основному, завдяки 20-відсотковій частці у компанії Beats, що виробляє навушники.
Dr. Dre також відомий як успішний музичний продюсер - Forbes називає його "суперпродюсером".
Він отримав шість премій "Греммі" і спродюсував десятки альбомів таких виконавців як Тупак, Емінем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрік Ламар та інших.
В останні роки Dr. Dre неодноразово займав перші рядки рейтингів найбагатших музикантів Forbes.
У 2014 році він продав засновану ним компанію Beat Electronics, яка виробляє навушники та іншу музичну техніку, компанії Apple.
За умовами угоди він отримав не менше 620 млн доларів з 3 млрд загальної суми угоди.
"Інші зірки заробляють гроші більш традиційно", - додають у Forbes.
Водночас там відзначають, що нинішній рейтинг не враховує статки померлих музикантів - інакше першу сходинку впевнено посів би Майкл Джексон.
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