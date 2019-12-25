Найбагатші музиканти десятиліття. Список Forbes

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Американський репер і продюсер Андре Янг (більше відомий як Dr. Dre) став найбільш високооплачуваним музикантом десятиліття за версією журналу Forbes. Він заробив 950 мільйонів доларів.

Другий рядок рейтингу зайняла Тейлор Свіфт з доходом 825 млн доларів.

Свіфт також стала найбагатшою співачкою 2019 року, заробивши 185 млн доларів, й очолила рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей світу.

На третьому місці у рейтингу десятиліття - співачка Бейонсе (685 млн доларів).

Повний список виглядає так:

Місце Виконавець Дохід (млн доларів) 1. Dr. Dre 950 2. Тейлор Свіфт 825 3. Бейонсе 685 4. U2 675 5. Diddy (Пафф Дедді) 605 6. Елтон Джон 565 7. Jay-Z 560 8. Пол Маккартні 535 9. Кеті Перрі 530 10. Леді Гага 500

Звідки гроші у Dr. Dre?

Forbes зазначає, що Dr. Dre не випускав альбомів з 2015 року, та й до цього випустив всього три пластинки) і не їздив в турне з початку століття, але все одно обігнав інших зірок - в основному, завдяки 20-відсотковій частці у компанії Beats, що виробляє навушники.

Dr. Dre також відомий як успішний музичний продюсер - Forbes називає його "суперпродюсером".

Копирайт изображения Michael Ochs Archives Image caption Снуп Дог і Dr. Dre на врученні музичної премії в Нью-Йорку, 1995 рік

Він отримав шість премій "Греммі" і спродюсував десятки альбомів таких виконавців як Тупак, Емінем, Снуп Дог, Xzibit, 50 Cent, Кендрік Ламар та інших.

В останні роки Dr. Dre неодноразово займав перші рядки рейтингів найбагатших музикантів Forbes.

У 2014 році він продав засновану ним компанію Beat Electronics, яка виробляє навушники та іншу музичну техніку, компанії Apple.

За умовами угоди він отримав не менше 620 млн доларів з 3 млрд загальної суми угоди.

"Інші зірки заробляють гроші більш традиційно", - додають у Forbes.

Водночас там відзначають, що нинішній рейтинг не враховує статки померлих музикантів - інакше першу сходинку впевнено посів би Майкл Джексон.

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