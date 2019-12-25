Християни святкують Різдво по всьому світу. Фотогалерея

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У середу більша частина християн в усьому світі відзначають Різдво Христове. Це державне свято навіть у деяких мусульманських країнах.

Католицька, протестантські і ряд православних церков святкують Різдво 25 грудня, але українські православні зберегли старий юліанський календар, за яким це свято відзначають 7 січня.

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Папа римський вранці помолився за пом'якшення кам'яних і егоцентричних людських сердець та закликав до миру, особливо відзначивши Україну, Сирію, Ємен, Демократичну республіку Конго.

У своєму посланні "місту і світу" він говорив про "стіни байдужості", які встають на шляху біженців, і згадав християн, які гинуть за свою віру - при цьому понтифік згадав африканські країни від Нігерії до Буркіна Фасо, де у день Різдва від рук екстремістів загинули понад 30 жінок.

Напередодні Папа римський Франциск очолив традиційну різдвяну месу, а в базиліці Різдва Христового у Віфлеємі пройшла урочиста служба.

Сандрінгем, графство Норфолк, Великобританія

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Як зустрічають Різдво в різних країнах - в добірці BBC News.

Королева Єлизавета II на Різдво традиційно відвідує сімейне богослужіння в церкві св. Марії Магдалини у резиденції на сході Англії.

В цьому році чоловіка королеви принца Філіпа поруч не було - він виписався з лікарні за день до Різдва. У Сандрінгем з'їхалися діти Єлизавети, серед яких принц Ендрю (він у цьому році опинився в центрі сексуального скандалу і під час різдвяного богослужіння тримався подалі від преси).

Старший онук Її Величності принц Вільям прибув з дружиною Кейт і своїми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї.

Джакарта, Індонезія

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Хоча християни становлять лише 8% населення острівної республіки, Різдво тут - державне свято.

Берлін, Німеччина

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Берлінські "моржі" відзначають Різдво традиційним запливом.

Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

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В ОАЕ живе чимало католиків, в основному експатів.

Філіппінські іммігранти складають в ОАЕ вже 5% населення.

Мосул, Ірак

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Християнська громада іракського Мосула повертається до життя після жорстоких гонінь під час окупації міста джихадистами з радикального угрупування "Ісламська держава" у 2014-2017 роках.

Однак багато християн назавжди виїхали з Іраку, втративши надію на мирне життя в регіоні.

Найробі, Кенія

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Опівночі священик служить месу в столичному районі "Форт Ісус".

Коломбо, Шрі-Ланка

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2019 рік ознаменувався для Шрі-Ланки жахливою трагедією. В результаті серії терактів, скоєних на Великдень, загинули більше 300 осіб.

Вибухи прогриміли і в трьох католицьких церквах, де йшли великодні служби, забравши життя десятків прихожан.

Ханой, В'єтнам

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Конституція 1992 року ввела в Соціалістичній республіці В'єтнам свободу віросповідання.

За даними ООН, у В'єтнамі зараз живе більше 6 мільйонів католиків і майже півтора мільйона протестантів.

Париж, Франція

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У цьому році вперше за 200 років в паризькому соборі Нотр-Дам не було різдвяної служби. Там триває реставрація після квітневої пожежі.

Єпископ Філіп Марссе провів месу в іншому середньовічному храмі в центрі французької столиці - Сен-Жермен-л'Осерруа.

Віфлеєм, Західний берег

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Паломники з усього світу з'їхалися до Віфлеєма, щоб відсвяткувати Різдво в місті, де, за біблійною версією, народився Ісус Христос.

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Святкова меса пройшла в базиліці Різдва Христового - однієї з головних святинь християн на Святій землі.

Стамбул, Туреччина

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Для багатьох християн в Азії і на Близькому Сході цей рік ознаменувався гоніннями і трагедіями.

Після початку турецької операції на півночі Сирії представники місцевих християнських меншин повідомляли, що їхні храми були спаплюжені підтримуваними Туреччиною угрупованнями.

Ватикан

Папа римський Франциск всьоме очолив різдвяну месу в соборі Святого Петра.

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У своїй проповіді Франциск сказав, що Бог любить усіх, навіть гірших з людей.

Багато хто зрозумів слова понтифіка як відсилання до секс-скандалів, з якими стикається Римсько-католицька церква.

Сідней, Австралія

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Якраз до Різдва на стіні будинку у Сіднеї з'явилося графіті з зображенням прем'єр-міністра Скотта Моррісона. Його критикують за те, що у розпал степових пожеж, які сталися по всій Австралії у цьому році, він поїхав у відпустку на Гаваї.

Україна, Харків

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В Україні Різдво стало державним святом з 2017 року.

Хоча українські католики і протестанти живуть переважно у західних регіонах, 25 грудня різдво відзначають по всій країні.

Зокрема Різдвяне богослужіння пройшло у Соборі Успіння Пресвятої Діви Марії у Харкові.

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