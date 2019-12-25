Християни святкують Різдво по всьому світу. Фотогалерея
У середу більша частина християн в усьому світі відзначають Різдво Христове. Це державне свято навіть у деяких мусульманських країнах.
Католицька, протестантські і ряд православних церков святкують Різдво 25 грудня, але українські православні зберегли старий юліанський календар, за яким це свято відзначають 7 січня.
Папа римський вранці помолився за пом'якшення кам'яних і егоцентричних людських сердець та закликав до миру, особливо відзначивши Україну, Сирію, Ємен, Демократичну республіку Конго.
У своєму посланні "місту і світу" він говорив про "стіни байдужості", які встають на шляху біженців, і згадав християн, які гинуть за свою віру - при цьому понтифік згадав африканські країни від Нігерії до Буркіна Фасо, де у день Різдва від рук екстремістів загинули понад 30 жінок.
Напередодні Папа римський Франциск очолив традиційну різдвяну месу, а в базиліці Різдва Христового у Віфлеємі пройшла урочиста служба.
Сандрінгем, графство Норфолк, Великобританія
Як зустрічають Різдво в різних країнах - в добірці BBC News.
Королева Єлизавета II на Різдво традиційно відвідує сімейне богослужіння в церкві св. Марії Магдалини у резиденції на сході Англії.
В цьому році чоловіка королеви принца Філіпа поруч не було - він виписався з лікарні за день до Різдва. У Сандрінгем з'їхалися діти Єлизавети, серед яких принц Ендрю (він у цьому році опинився в центрі сексуального скандалу і під час різдвяного богослужіння тримався подалі від преси).
Старший онук Її Величності принц Вільям прибув з дружиною Кейт і своїми дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї.
Джакарта, Індонезія
Хоча християни становлять лише 8% населення острівної республіки, Різдво тут - державне свято.
Берлін, Німеччина
Берлінські "моржі" відзначають Різдво традиційним запливом.
Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати
В ОАЕ живе чимало католиків, в основному експатів.
Філіппінські іммігранти складають в ОАЕ вже 5% населення.
Мосул, Ірак
Християнська громада іракського Мосула повертається до життя після жорстоких гонінь під час окупації міста джихадистами з радикального угрупування "Ісламська держава" у 2014-2017 роках.
Однак багато християн назавжди виїхали з Іраку, втративши надію на мирне життя в регіоні.
Найробі, Кенія
Опівночі священик служить месу в столичному районі "Форт Ісус".
Коломбо, Шрі-Ланка
2019 рік ознаменувався для Шрі-Ланки жахливою трагедією. В результаті серії терактів, скоєних на Великдень, загинули більше 300 осіб.
Вибухи прогриміли і в трьох католицьких церквах, де йшли великодні служби, забравши життя десятків прихожан.
Ханой, В'єтнам
Конституція 1992 року ввела в Соціалістичній республіці В'єтнам свободу віросповідання.
За даними ООН, у В'єтнамі зараз живе більше 6 мільйонів католиків і майже півтора мільйона протестантів.
Париж, Франція
У цьому році вперше за 200 років в паризькому соборі Нотр-Дам не було різдвяної служби. Там триває реставрація після квітневої пожежі.
Єпископ Філіп Марссе провів месу в іншому середньовічному храмі в центрі французької столиці - Сен-Жермен-л'Осерруа.
Віфлеєм, Західний берег
Паломники з усього світу з'їхалися до Віфлеєма, щоб відсвяткувати Різдво в місті, де, за біблійною версією, народився Ісус Христос.
Святкова меса пройшла в базиліці Різдва Христового - однієї з головних святинь християн на Святій землі.
Стамбул, Туреччина
Для багатьох християн в Азії і на Близькому Сході цей рік ознаменувався гоніннями і трагедіями.
Після початку турецької операції на півночі Сирії представники місцевих християнських меншин повідомляли, що їхні храми були спаплюжені підтримуваними Туреччиною угрупованнями.
Ватикан
Папа римський Франциск всьоме очолив різдвяну месу в соборі Святого Петра.
У своїй проповіді Франциск сказав, що Бог любить усіх, навіть гірших з людей.
Багато хто зрозумів слова понтифіка як відсилання до секс-скандалів, з якими стикається Римсько-католицька церква.
Сідней, Австралія
Якраз до Різдва на стіні будинку у Сіднеї з'явилося графіті з зображенням прем'єр-міністра Скотта Моррісона. Його критикують за те, що у розпал степових пожеж, які сталися по всій Австралії у цьому році, він поїхав у відпустку на Гаваї.
Україна, Харків
В Україні Різдво стало державним святом з 2017 року.
Хоча українські католики і протестанти живуть переважно у західних регіонах, 25 грудня різдво відзначають по всій країні.
Зокрема Різдвяне богослужіння пройшло у Соборі Успіння Пресвятої Діви Марії у Харкові.
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