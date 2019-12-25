Українська "натівська" САУ "Богдана" зробила перші постріли. Як це було

Копирайт изображения "Українська бронетехніка" Image caption Це фактично перші відомі постріли САУ "Богдана" з 2018 року

Перша українська самохідна артилерійська установка "Богдана", розроблена під натівський калібр 155 мм, пройшла випробувальні стрільби. Відео з випробувань опублікувала напередодні компанія "Українська бронетехніка", яка розробляє САУ.

"Зараз на полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм - першої української системи озброєння стандарту НАТО", - говориться у повідомленні.

На відео видно "гідропостріл" "Богдани", який роблять, щоб перевірити всі системи САУ.

"Під час гідропострілу випробувальники здійснили постріл дерев'яною "болванкою", заливши у ствол гармати воду, щоб "снаряд" не загорівся. У ході таких випробувань перевіряється, чи тримає ствол необхідний для пострілу тиск, що утворюється в результаті згоряння пороху, та роботу всіх систем артилерійської установки", - пояснили оглядачі "Українського мілітарного порталу".

Далі за програмою випробувань буде стрільба інертними снарядами, а пізніше - бойовими, щоб підтвердити заявлені розробниками тактико-технічні характеристики.

Українська САУ

Копирайт изображения Сергій Згурець Image caption "Богдана" - 155-мм українська гаубиця

САУ "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка".

Вперше її показали у серпні 2018 року перед парадом, але після цього новин щодо її розробки не надходило.

Нова важка САУ "Богдана" вперше для української артилерії матиме "натівський калібр" 155 мм, замість "радянського" 152 мм, який зараз використовують ЗСУ.

"Богдана" - колісна артустановка, базується на шасі КрАЗ-63221.

За даними "Українського мілітарного порталу", екіпаж САУ - п'ять людей.

Машина комплектована балістичним обчислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою та дисплеєм командира.

Копирайт изображения Юрій Бірюков Image caption "Богдана" у боєготовності

Швидкість руху по трасі 80 км/год (по пересіченій місцевості - 30 км/год), запас ходу 800 км (300 км - по пересіченій місцевості).

Заявлені кути підвищення +5…+65°.

У 2018 році Юрій Бірюков тодішній радник міністра оборони повідомив, що нова САУ зможе робити шість пострілів за хвилину.

"Дальність пострілу по технічному завданню осколково-фугасним зарядом - понад 40 кілометрів. А активно-реактивним - понад 50...", - писав він.

"Управління, наведення, використання - все через пульт (природно з можливістю роботи на механічних приводах", - додавав Юрій Бірюков.

Гусеничні САУ мають більшу прохідність, однак колісні можуть швидше передислоковуватися з місця на місце, що підвищує ефективність та безпеку розрахунків.

Калібр 155-мм дозволятиме імпорт снарядів з країн-членів НАТО, а також є наближенням до стандартів Північноатлантичного альянсу.

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