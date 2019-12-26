Дикі вовки повертаються у Західну Європу: з'їли домашнього кенгуру

Копирайт изображения Getty Images Image caption Випадкове фото кенгуру. Він тварини, на яку напав вовк, не лишилось решток

Дикий вовк схопив домашнього кенгуру в приватному дворі в Балені на північному сході Бельгії.

Експерт з вовків Ян Лоос приїхав на місце події та знайшов там сліди вовка.

Пан Лоос сказав AFP, що кенгуру "напевно мертвий" і його з'їв вовк.

Під час нападу вовк поранив ще одне кенгуру.

Дикі вовки жили на більшій частині континентальної Європи, але їхня популяція практично зникла через полювання.

В останні роки збільшується кількість випадків появи вовків, а у 2018 році одного навіть зафіксували в Бельгії - вперше за понад 100 років.

Містер Лоос, директор центру вовків і диких тварин під назвою Landschap, вважає, що за зникненням кенгуру може стояти вовк на ім'я Август.

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За його словами, вовк постійно забігає сюди через кордон з Німеччиною й бродить цієї територією.

"Я знайшов відбитки вовків, тому цілком впевнений, що це вовк, але ми не на 100% впевнені, який саме вовк", - сказав він AFP.

Експерт зазначає, що місцеві вовки зазвичай їли таких тварин, як кабани та олені, але розмір кенгуру полегшив би завдання для хижака.

Пан Лоос каже, що не лишилось жодних решток кенгуру.

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