Смертельний тайфун на Різдво: багато загиблих

Копирайт изображения AFP Image caption У Різдво понад сто родин залишились без власних будинків

Тайфун "Фанфон" вбив щонайменше 16 людей на Філіппінах та залишив руйнівний слід у центрі країни. З'являється інформація про багатьох зниклих безвісти.

Багато людей саме були в дорозі і прямували додому на Різдво.

Руйнівний шторм, який також називають "Урсула", має пориви вітру близько 190 км/год і кілька разів пройшовся різними островами країни, кажуть чиновники.

Десятки тисяч людей заблоковані в портах, намагаючись поїхати додому на Різдво.

Шторм вдарив близько до регіонів, спустошених тайфуном Хаян у 2013 році.

У листопаді того року загинули понад 6000 людей, що стало найсмертоноснішою трагедією на Філіппінах.

Тайфун Фанфон вперше вдарив у вівторок вночі, але продовжував проходити над багатьма островами центральних Філіппін протягом Різдва.

Копирайт изображения AFP Image caption Пітон, якого занесло до людей штормом

Повна інформація про масштаби руйнувань почала з'являтись у четвер.

Місцеві ЗМІ пишуть, що принаймні 10 людей загинули - включаючи трирічного хлопчика. Більшість смертей зафіксували в провінціях Ілоїло та Капіз.

Агенція AFP цитує чиновників, які вже повідомили про щонайменше 16 загиблих людей.

Одна сім'я загинула, коли намагалась дістатись до землі на підвищенні, і їх зніс потік, повідомляє філіппінська мережа ABS-CBN.

Щонайменше 12 людей зникли безвісти лише в провінції Ілоїло. Популярний туристичний острів Боракай також потрапив під удар стихії, але масштаби ще незрозумілі.

Корейський турист Юнг Бюн-джун заявив AFP, що аеропорт у Калібо, який обслуговує Боракай, сильно пошкоджений.

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